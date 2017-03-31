冷氣團襲台！午後降溫有雨、北部低溫13度
清明連假快到來，然天氣多變化！今、明（31日、1日）兩天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降。今天午後降溫有雨，北部低溫13度。預估這波冷氣團最強時間在周六入夜到下周日清晨，北部下探12度。今早氣象局也針對馬祖發布濃霧特報，另針對新北市、桃園市等19縣市發布強風特報。
出門記得保暖和帶傘！今、明兩天鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地氣溫下降，北部及東北部氣溫偏低，其他地區亦轉涼。今天晚間中部以北、東北部低溫只有13到15度。預估這波冷氣團最強時間在周六入夜到下周日清晨，北部及宜蘭低溫滑落到12度、中部13度、南部1度，花東也是16度。
此外，今日台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。預估周六上半天起降雨趨緩轉乾冷。
然清明連假時，下周日及下周一清晨受輻射冷卻效應影響，氣溫仍偏低。如白天回暖，北部可回到20度以上，而下周二起恢復晴時多雲的好天氣。
今日馬祖、金門及台灣北部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。此外，氣象局也針對新北市、基隆市、桃園等19縣市發布強風特報。
至於民眾關心的空氣品質，金門、北部、竹苗及高屏地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；另林口、中部及雲嘉南地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。
(中時電子報)
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