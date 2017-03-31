朴槿惠淪階下囚 第一餐僅吃40元泡菜配飯

朴槿惠被檢方逮捕。朴槿惠也成為南韓第三位遭監禁的前總統。(圖片取自美聯社)

南韓首爾中央地方法院今天裁准檢方對前總統朴槿惠聲請的羈押令，隨後朴槿惠被檢方逮捕。朴槿惠也成為南韓第三位遭監禁的前總統。

她隨即被送往首爾拘留所，檢方接下來將有20天可調查，提出正式起訴，如果遭定罪，朴可能面臨超過10年的刑期。據傳，朴槿惠可享單人房待遇，將入住比標準一點八坪略大的獨囚房，過著早上六點半起床、晚間九點就寢的生活。她可能吃到第一頓午餐菜單有泡菜、豆芽菜、海帶、燉高麗菜、白飯，伙食費一千四百四十三韓元（約台幣40元）。

獄方表示，朴槿惠必須遵守所有規則和房務檢查，唯一的禮遇是她的囚房整修過，有床和桌子，待在環境較佳的單人房，面積約2坪，廁所、浴室在拘留室外。

此外，基於安全考量，她與其他收押者距離較遠，但膳食和起居與他人相同，早上6時半起床、晚上9時就寢，白天可看電視，內容是司法部授權的單一頻道預錄節目。在押被告一天只能會見一名訪客，但可以不限次數會見自己的辯護律師。

收容所內不准用髮夾，她恐怕無法再梳招牌髮髻，不過可請內部理髮師替她剪髮，禁止染髮，在化妝保養品方面，所方僅提供粉底和乳液。

朴槿惠至今未婚，為避免親人扯上貪腐醜聞，刻意疏遠弟妹，斷絕聯絡。她曾稱在青瓦台「很孤獨」，卻和崔順實爆發「閨蜜門」醜聞，如果遭定罪，這位曾被稱為「嫁給韓國的女人」，也親手被韓國送進牢裡，恐怕令人始料未及。

(中時電子報)