NBA》皮朋挺甜瓜：傑克生應該離開尼克
尼克連續第4季缺席季後賽，「甜瓜」安森尼也嘆找不到自己的定位，他本季已打了超過70場比賽，每晚出場轟個20、30分，但球隊戰績反而比上季還差。尼克總裁「禪師」傑克生打算擺爛，然而尼克隊在他手中一直都很爛。
公牛王朝「鐵三角」之一的皮朋(Scottie Pippen)告訴ESPN說，尼克戰績不振的罪魁禍首正是傑克生。「老實講，責任全在我的老教頭傑克生身上，他沒有組出適當的陣容。我認為安森尼很了不起，他全力拚戰了整季，他很敬業。」
皮朋毫不留情地批評：「自從傑克生空降紐約以來，他沒有給尼克帶來任何好處。」皮朋指出球迷希望安森尼留下，他們不想再給傑克生折騰。在傑克生執掌尼克期間，累計的勝率不滿33%，還在2014-15球季創下隊史最爛戰績。
相較於皮朋的逆耳忠言，「俠客」歐尼爾與布萊恩對於昔日恩師傑克生卻客氣得多。歐尼爾認為尼克失敗的原因是球員不肯學好三角戰術，布萊恩呼籲大家要相信傑克生。至於傑克生是否該離開尼克？皮朋則肯定地回答：「是」。
(中時電子報)
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