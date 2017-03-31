第8次太空漫步 美女太空人創世界紀錄

57歲美國女太空人懷特森（Peggy Whitson）進行第8次太空漫步，創下全球最年長女太空人漫步太空紀錄。(圖片取自thenextweb)

57歲美國女太空人懷特森（Peggy Whitson）在美國當地時間周四上午，再度踏出國際太空站漫步，進行第8次太空漫步，創下全球最年長女太空人漫步太空紀錄。

美聯社報導，全球年紀最大、最有經驗的太空人懷特森（Peggy Whitson）去年11月抵達國際太空站（ISS），她在週四離開國際太空站工作、進行第8次太空漫步，成為漫步次數最多的女性太空人。與她一起步出太空艙的，還有太空站指揮官金布洛（Shane Kimbrough）。

據了解，懷特森太空漫步總時間約59小時，她將超越由威廉斯（Sunita Williams）保持的女性最長紀錄50小時又40分鐘。僅次於俄羅斯太空人索洛維耶夫（Anatoly Solovyev）的68小時和NASA太空人阿里格利亞（Mike Lopez-Alegria）的67小時，在所有太空人中排行第3名。

(中時電子報)