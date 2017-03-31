川習會將登場　川普放話預言非常艱鉅

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美國總統川普今天預言，他與中國國家主席習近平即將舉行的高峰會將「非常艱鉅」，在備受矚目的川習會登場前似乎定調將有針鋒相對局面。

法新社報導，川普推文說：「下周與中國的會議將非常艱鉅。」他顯然是指6日將在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部登場的首次川習會。

他表示：「我們不能再承受龐大的貿易赤字，以及損失工作機會。美國公司必須準備好考慮其他替代選項。」1060331

(中央社)