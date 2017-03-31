3月31日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●政府掛保證 勞工領得到年金

勞保年金改革出現重大轉變！勞保年金改革版本昨正式出爐，其中勞保費率107起每年調升0.5％，5年後至民國111年調升到12％，與年改會版本上限調至18％不同，同時政府負最終給付責任入法，保證每位勞工都領得到年金。如此轉折可說在5月1日勞動節前，送給企業及勞工一份大禮。

●台大論文案 楊泮池未造假

科技部、教育部昨日召開聯合記者會，公布台大論文造假案審議結果，經過教育部仔細審查，確認台大校長楊泮池未對論文造假，並無違反學術倫理之處。但台大教授郭明良有8篇論文造假，遭處分停權10年、撤銷學術獎並追回214萬元的研究費及獎金。

●陳添枝：黃紅燈快了 有助加薪

國發會主委陳添枝昨（30）日表示，景氣目前是處於綠燈階段，離黃紅燈僅4分，已經很靠近了，應該很快就會亮黃紅燈，一旦出現黃紅燈則代表景氣復甦具有一定的強度，將有助於薪資的成長。

《蘋果日報》焦點要聞

●愛女遭糾纏 父刺死運將

護女殺人！高市一名計程車司機和長期載送的蔡姓女乘客短暫交往，隨即分手，但他心有不甘，一年多來常在女方家門口站崗等人，以及打電話、尾隨跟蹤，令女方不堪騷擾；昨清晨運將又守在巷口，蔡父要求離開，運將嗆：「路又不是你的，我是看你年紀大了，不然連你一起處理下去！」蔡父憤而持刀連刺運將4刀，其中一刀刺中心臟，運將當場死亡，警獲報逮人，依殺人罪送辦，昨晚法官認為無羈押必要，裁定15萬元交保。

●川習會「不簽第四公報」

眾所矚目的「川習會」日期終於敲定。中美政府昨先後確認，中國國家主席習近平將於下月6日及7日訪美，與美國總統川普在佛州會面。北京消息指此次主要是給兩人機會認識，困難的議題待日後再談。我國安系統研判，美中基本戰略上是有矛盾，最大問題在於朝鮮半島，台灣議題可能還是會被提到，但不會有出人意表的談話；美方已向我國說明，「不會簽署第四公報」。

●司改決議 妨害名譽除罪化

司改國是會議第五分組昨討論「微罪除罪化」等議題，針對最重兩年刑責的妨害名譽罪，認為濫訴等情形嚴重，決議除罪化，改以民事訴訟保障名譽權，但引爆各界正反意見，曾挨告獲不起訴的藝人黃錦雯叫好表示：「法院有太多重大案件，妨害名譽是最微不足道的。」但也有人擔心打官司要錢且費時，會變成「有錢人不怕告，而窮人恢復不了名譽」。

《聯合報》焦點要聞

●毒害罰1萬 比酒駕初犯還輕

國內毒品問題早已非常嚴重，吸毒人口更有年輕化的趨勢。但現行毒品危害防制條例對吸食最普及的三、四級毒品，最低才裁罰一萬元罰鍰與四小時毒品危害講習，比汽車酒駕初犯罰二萬九千元還輕，引起立委注意，並擬修法加強規範。

●國民黨員數倍增 黨主席改選連署戰開打

五二○國民黨主席改選，補繳黨費取得投票權的期限今天截止。根據黨中央統計，截至三月二十七日止，具投票權的黨員總數，是四十二萬九九六六人，補繳黨費取得投票權的一般黨員數，已經突破十六萬人，而黃復興黨員數也已突破十萬人。黨員數比起年初公布的二十二萬六千人，已近「倍增」。

●大陸首艘自製航母 近期將下水

大陸國防部新聞發言人吳謙昨天證實，大陸首艘自製「國產航母」正在舾裝（指船體主要結構造完後，安裝錨、桅桿、電路等設備和裝置的工作），很快就會下水（指建造完成）。

《自由時報》焦點要聞

●性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴

慣竊沈朝榮在八十五年涉性侵懷孕已八個月的空姐，檢警比對精液ＤＮＡ確定他是惡狼，但台北地院以為已過十年追訴期限而判全案免訴；高等法院認為「一審誤用罪名又算錯追訴期」，空姐受辱適用舊法強姦罪而非強制性交罪，更重要的是追訴權時效是廿年，還有五個月才超過追訴期，昨將沈男改判刑八年。

●李明哲案 政院要中方循機制通報

台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以違反國家安全之名逮捕，引發各方關注，行政院昨表示已責成陸委會繼續透過各種管道要求陸方即刻就李關押地點、所涉法令及限制人身自由時間等事項，對外完整說明，並且依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的通報機制進行通報，同時儘速安排家屬探視及律師會見，以保障其應有權益。

●大馬交還金正男遺體 換9公民

馬來西亞三十日宣布，已同意把上月十三日在吉隆坡國際機場遭到暗殺的北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男的遺體送交北韓，以交換北韓釋放九名被扣押在平壤的馬國公民。

※《中時電子報》提醒您，飲酒過量害人害己；保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)