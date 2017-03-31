4月文博會》379家好店尋寶趣！暢玩藝術打卡送好禮

趁著春暖花開的四月，趕快相揪好友來趟「文創之旅」吧！（本報系資料照）

藝術非高不可攀，生活中處處是藝術！等待你我去發現！備受好評的台灣文博會今年已經邁入第7屆，將從4月19到23日將於台北市三大展區盛大舉行。此次文博會也打破過去多在大台北地區，將活動擴展至全台12縣市，計有379家好店。從明（4月1日）起，就是清明連假了，歡迎大小朋友在四月春天暢遊藝術，在這些文創好店品文創，還能打卡集點得好禮！

「我們在文化裡爆炸！」今年春天，就用美麗的藝術、多元的創意讓我們生活更快樂吧！當法國巴黎羅浮宮都掛起海報鼓勵民眾來玩「寶可夢」，看皮卡丘和珍寶共舞時，擁有豐沛創意的台灣也能玩出新花樣！台灣文博會今年已經邁入第7屆！從4月19到23日將於台北市三大展區（松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館）盛大舉行。

4月文創月，全台12縣市，我們在文化裡爆炸！（文化部提供）

此外，自4月1日起特別規劃展場外的串聯活動，來為台灣文博會先行暖身，發揮「城市即展場•展場即生活」的精神。今年將以「食樂饗宴」、「玩藝手作」、「品味生活」、「展藝空間」四大類店家，與台灣文博會「工藝」、「設計」、「授權」三大展出類別相輔相成。

文博大使黃子佼，串聯好店動起來。（文化部提供）

全台總計379家好店將在整個4月份一起動起來，引爆全台灣的文化創意能量。今年除台北市有小器藝廊、富藝旅台北大安、青田七六、喜瑞瓷等229家好店共同策辦系列活動。

日本陶藝創作家鹿兒島睦在小器藝廊中的透明玻璃門現場繪製貓咪！而小器藝廊也是這次文博會中的串連好店（林宜靜 攝）

本屆文博會擴大活動規模至全台各縣市，包括基隆、新北、宜蘭、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、台東等12縣市政府，推薦包含：鶯歌光點美學館、鹿港花獅、田中窯等文創店家。由文化部與各縣市政府策劃共同推動台灣文創產業發展，促進地方文化觀光消費，提供國人更多元更在地的文創體驗與感官享受。

位於松菸誠品B1的VVG Bistro 好樣餐廳也是這次文博會中的串連好店。（林宜靜 攝）

為使民眾可更快速搜尋及走訪串聯好店，「台灣文博會」特別建置專屬APP，除展區與系列活動介紹外，APP設有定位檢索，國人可以即時搜尋附近好店，參加打卡集點送好禮活動，集點越多，越有機會獲得文創旅店住宿券、文創精選課程兌換券、瓷器擺飾、精緻鍋具等百件以上價值超過千元大獎好禮！

文博會串連好店，打卡集點好禮。（林宜靜 攝）

此外，還可參加100家的好店活動，如光點華山電影館購票優惠、木平台的Anadou木作創作展、頤坊皮藝購物優惠、小樹屋加入好友專屬優惠、Matt Studio皮件創意設計工作室手作體驗課等。

為讓國人深入體驗在地文化，更推出台北、新北、宜蘭、台中等9條獨家散步路線，部分路線將由專業的導覽員帶民眾深入導覽在地文化發展，發掘街區背後的精采故事。以上活動資訊皆可從ACCUPASS活動通台灣文博會專區上快速報名。

文博會可看到台灣新銳藝術家創意作品。（林宜靜 攝）

從明（4月1日）開始就是四天清明連假了，歡迎大小朋友來串連好店品文創。別以為藝術只有藏在美術館、博物館裡高高在上、公園裡的公共藝術、文創小店、商旅中的藝術品也能讓你看到新銳藝術家的絕妙思維！

趁著春暖花開的四月，趕快相揪好友來趟「文創之旅」吧！騎著Youbike賞花、逛逛好店，說不定在玩的同時也能激發你的創意，明年的文博會也能看到你我的創意！

2017「台灣國際文化創意產業博覽會」將在四月登場。（林宜靜 攝）

2017台灣國際文化創意產業博覽會

日期：4月19日～4月23日

地點：松山文創園區、華山1914文創園區、花博公園爭艷館

文博會串連好店。（林宜靜 攝）

379家串聯好店

日期：4月1日～4月30日

(中時電子報)