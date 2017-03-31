八德住宅氣爆 父子二度灼傷緊急送醫

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桃園市八德區永福街傳出瓦斯鋼瓶氣爆意外，屋內的瓦斯鋼瓶被震飛，父子兩人身體多處2度灼傷，立刻轉往醫院急救。

桃園市政府消防局今天表示，八德區永福街一處民宅昨天深夜傳出氣爆意外，消防局第一大隊大湳分隊接獲報案後，立刻出動15輛消防、救護車，30名消防人員前往救援。

消防局表示，氣爆意外的住宅為地上3層的建築，氣爆地點為1層樓，消防人員趕抵後已無火勢，但因氣爆威力驚人，廚房內瓦斯鋼瓶被震飛傾倒，2名住戶身體多處灼傷。

消防局表示，傷者包括89歲與48歲父子，臉部及雙手雙腳有大面積的2度灼傷，被緊急送林口長庚、聖保祿醫院。

確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。1060331

(中央社)