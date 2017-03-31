未婚懷孕 巴西女被親兄囚禁16年
巴西東北部賽阿拉州內地城市烏魯布雷塔瑪1名36歲的農家女，由於未婚懷孕，被親哥哥私自囚禁16年後，20天前被警方救出。
「聖保羅州報」（O Estado de S.Paulo）報導，16年前，當時32歲的約翰（Joao Almeida Braga）發現20歲的妹妹瑪麗亞（Maria Lucia Braga）未婚懷孕後，就將她關在烏魯布雷塔瑪（Uruburetama）自宅後院1間全黑的小房間裡。
本月9日，警方將她救出後，昨天以私自囚禁和虐待等罪名逮捕約翰。瑪麗亞的孩子在2001年出生後，約翰就將他交給另1個家庭扶養。
辦案警官費柳（Harley Filho）指出，警方接獲匿名檢舉發現囚禁地點，撬開兩把鎖和剪斷鐵絲網後，才將瑪麗亞救出。
費柳形容全黑的小房間內只有1張吊床和1塊遮布，沒有廁所，空氣中充滿濃濁的糞尿惡臭味。房間裡也沒有電力，門窗緊閉。
瑪麗亞就在這樣的環境中被囚禁16年。每天上午10點和下午3、4點，有人開門送飯給她吃，每次她都嘗試逃跑，但沒有一次成功。
警方救出瑪麗亞後，將她送到醫院檢查，現在待在親戚家。但因長年與世隔絕，喪失了說話能力，暫時只能用書寫方式溝通。費柳表示，瑪利亞正在慢慢恢復說話。
瑪麗亞的孩子送給別人扶養長大，現在已經16歲，警方也找到他的下落，過一陣子將安排母子相見。
警方指出，瑪麗亞的雙親都是行動不便的老人，由約翰負責掌家。約翰供稱，瑪麗亞與男友分手後才發現懷孕，精神狀況不穩，為免妹妹做傻事，才會將她囚禁。1060331
(中央社)
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