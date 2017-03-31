三太子前進校園 愛爾蘭小朋友瘋狂

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駐愛爾蘭代表杜聖觀當地時間30日應邀參加愛爾蘭都柏林南區Greystone中、小學的「台灣文化週」活動，把電音三太子帶入校園，受到學生熱烈歡迎。

駐愛爾蘭代表處表示，駐處與都柏林中文學校校長劉淑慧合作爭取以介紹台灣為主題的「國際文化週」活動，讓當地學校師生有機會進一步瞭解台灣特有政治、經濟、文化、教育及風土民情。

駐處安排台灣青年表演電音三太子音樂與舞蹈，生動活潑造型極受師生、家長熱烈歡迎，並紛紛搶與三太子合影留念，充分達成宣傳台灣的目標。

杜聖觀向在場師生及家長說明台灣豐富人文地理、歷史、政治發展及經濟及人民生活等，並表示台灣是民主、自由、開放社會，去年第一位女性總統就任，是亞洲典範。台灣教育制度及高科技產業等各層面發展也受到世界肯定。

演講後進行有獎徵答，學生們熱情回應，都希望有朝一日前往台灣。1060331

(中央社)