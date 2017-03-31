還沒川習會 川普就預測會很困難

美國總統川普。(美聯社)

川普在推特上預測川習會將會很困難。(圖取自川普推特)

美國總統川普(Donald Trump)還未和中國總統習近平會面，今就已經在推特上表示，他預計下周和習的會面將會「非常困難」。

川普在他的個人推特頁上說，該會面會很困難是因為美國無法在繼續容忍大幅貿易逆差和喪失工作機會。美國公司必須要準備尋求其他選項。

根據CNN報導，習近平預計將在4月6日和7日和川普在位於佛州的Mar-a-Lago渡假村中會面，這是兩人首次的面對面會面，兩人關係被多人譽為世界最重要雙邊關係，尤其是在亞洲情勢緊張的情況下。

據法新社(AFP)兩人之間的關係一開始就充滿曲折，川普過去一直攻擊中國的貿易政策，已經中國不願意因北韓試射飛彈和發展核武而對北韓施壓。

美國和中國政府周四都證實川普和習近平即將會面，白宮表示兩人將討論全球、區域性和雙邊的擔憂。

(中時電子報)