南韓親信門曝光到朴槿惠被逮捕大事記

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韓國首爾中央地方法院今天凌晨簽發逮捕證，批准檢方逮捕涉嫌受賄、濫用職權的前總統朴槿惠。

目前朴槿惠在檢方押送下，已移送至京畿道仁旺市的首爾看守所被關押在獨自房。

南韓聯合新聞通訊社整理的朴槿惠親信崔順實幕後干政門曝光到朴槿惠被逮捕大事記如下：

2014年：4月8日，新政治民主聯合（今為共同民主黨）籍國會議員安敏錫在國會質詢政府工作會議上質疑崔順實之女鄭某入選馬術國家隊時享受特殊優惠。9月15日，時任總統朴槿惠與三星電子副會長李在鎔在出席大邱創造經濟創新中心成立儀式後進行第一次單獨面談。

2015年：7月25日：朴槿惠與李在鎔進行第二次單獨面談，朴槿惠要求三星為馬術協會提供支援，並向（崔順實實際掌控的）Mir財團和K體育財團出資。 8月26日：三星電子與崔順實在德國設立的公司簽署規模達213億韓元的諮詢合同。10月26日：三星集團向Mir財團出資125億韓元。10月至2016年3月：三星電子向崔順實外甥女張某運營的韓國冬季體育英才中心出資16.28億韓元。

2016年：1月12日，三星集團向K體育財團出資79億韓元。2月15日，朴槿惠與李在鎔進行第3次單獨面談。10月24日，JTBC電視台質疑崔順實幕後干政，並公開被推測為崔順實使用過的平板電腦。

同年10月25日，朴槿惠發表對國民講話道歉。10月27日，檢方成立親信門特別調查本部。10月31日，檢方傳喚並拘留崔順實。11月3日，檢方逮捕崔順實。11月4日。朴槿惠第2次發表對國民講話，表示願意接受檢方調查以及接受成立獨立檢察組徹查親信門。

同年11月29日，朴槿惠第3次發表對國民講話，稱自己的去留聽憑國會決定。11月30日，朴槿惠任命朴英洙為獨立檢察官，調查親信門。12月3日，在野陣營171名國會議員共同發起總統彈劾案。12月9日，國會通過彈劾總統朴槿惠的決議，憲法法院受理彈劾案。12月21日，獨檢組正式啟動調查。

2017年：1月1日，朴槿惠在總統府青瓦台向主跑青瓦台新聞的記者團否認彈劾指控。1月12日，李在鎔到獨檢組辦案地點接受調查。1月16日，獨檢組申請法院簽發對李在鎔的逮捕證。1月19日，法院駁回獨檢組逮捕李在鎔的請求。

同年2月14日，獨檢組第2次申請法院簽發對李在鎔的逮捕證。2月17日，法院簽發逮捕證，獨檢組將李在鎔逮捕。2月28日，獨檢組因調查期限到期而終止調查，其間對李在鎔等17人提起公訴，將時任總統的朴槿惠涉嫌受賄立案。3月6日，獨立檢察官朴英洙公布偵辦結果。

同年3月10日，憲法法院判處國會彈劾總統成立，朴槿惠立即被罷免。3月15日，檢方要求前總統朴槿惠同月21日上午9時30分到案受訊。3月21日，朴槿惠以嫌疑人身分到首爾中央地檢受訊。

同年3月27日，檢方以朴槿惠涉嫌受賄、濫用職權，且有湮滅證據之虞為由，申請法院簽發逮捕證。3月30日，朴槿惠出庭接受逮捕必要性審查。3月31日，法院簽發逮捕證，檢方將朴槿惠逮捕，移送至首爾看守所。1060331

(中央社)