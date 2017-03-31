越南外交部任命新發言人

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越南外交部4月起任命黎氏秋恆為新聞司司長兼外交部發言人，成為越南外交部第4位女性發言人。現任發言人黎海平（Le Hai Binh）4月起將擔任越南外交學院副院長。

黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）1972年在河內出生，1994年河內大學畢業，隨後在英國就學及取得外交和國際媒體領域的碩士學位。

黎氏秋恆1996年進入外交部新聞司工作，曾經擔任越南駐俄羅斯大使館隨員、越南駐英國大使館公使銜參贊、新聞司副司長以及越南海外越南人國家委員會訊息與文化司司長等職務。1060331

(中央社)