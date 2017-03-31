徐國勇辦咒罵退休警消 李明賢：問候人家老母 那是改革？

林育卉與總統蔡英文。(圖／翻攝自臉書)

徐國勇辦公室主任林育卉詛咒退休警消「趁清明不會早點去死」。(圖／翻攝自臉書)

抗議年金改革，退休警消人員發起抗議活動，3月29日這天走上街頭，但行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉（林小方）卻在臉書上直言「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。對此國民黨文傳會副主委李明賢認為蔡政府的年金改革，居然演變成叫軍公教去死一死，問候人家老母，這那裡是改革？是公然要革人家的命，這就是所謂的「看不順眼就把你幹掉」！

台灣警消聯盟、全國教育產業總工會與新北市退休警察人員協會等，為抗議年金改革政策，329發起7路遊行，上午到台北市忠烈祠抗議，向總統蔡英文下跪陳情；下午1時起前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等處抗議。

林育卉30日在臉書發文，人家辛苦為國奉獻、拋頭顱灑熱血，怎能罵他們不公義，卻在文末標註「趕你羚羊啦」、「就是不公義不然陳明義柳」、「老娘忍很久了」、「趁清明不會早點去死」等辱罵退休軍公教警消，引發爭議。

李明賢質疑天底下那有這種白目自大的官員，就跟紅衛兵沒兩樣，這到底是誰在縱容？這是林育卉一個人的想法？還是代表發言人辦公室，甚至是林全內閣的真正想法？如此仇恨軍公教、恨不得叫人家去死，這是多麼惡毒、到底有多大的仇恨？

這下也可以證明，行政院日前那一紙「不公義的年金」絕非單純筆誤，而是真正反應行政院的真實想法：就是軍公教非我族類、其心必異！必需徹底鏟除而後快！

行政院只把是辦公室主任停職而已，這只是秒切割、避風頭，但只要風頭過了，未來林大主任是否會高升或轉調職去其他國營單位？還是改調去年金改革辦公室？蔡政府不該玩這種唬弄人民的兩面手法。

蔡英文曾說過，沒有任何職業需要因改革而被歧視或汙名化，可是蔡政府官員如此仇恨軍公教，蔡總統你都不吭一聲？還是，蔡英文內心也把軍公教當成敵人？

(中時電子報)