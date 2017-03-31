2婚「畫上美好句號」 馬景濤離婚小21歲嫩妻
55歲瓊瑤劇小生馬景濤以《青青河邊草》、《倚天屠龍記》等戲劇紅透半邊天，粉絲都稱呼他為「小馬哥」，也因馬景濤演出風格誇張，還被受封是「咆哮帝」，而馬景濤2007年與小他21歲大陸女星吳佳尼二婚後，育有兩子，不料馬景濤昨（30日）突投出震撼彈，宣布與吳佳尼離婚「我的婚姻將在今天畫上最美好的句號」。
馬景濤1993年結束與唐韻3年婚姻後，2005年因與吳佳尼合作電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》擦出愛火，兩人並在2007年2月14日西洋情人節、同時也是馬景濤45歲生日當天結婚，婚後陸續生下兩子，家庭生活幸福。不過馬景濤昨在微博發「十年一覺愚公夢」長文，先透露受刑人弟弟馬景珊重獲自由，不過他話鋒一轉，宣布與結婚10年的吳佳尼離婚。
馬景濤感謝老婆吳佳尼以及由首任妻子生下女兒馬世嬡，感謝妻女用10年青春陪他一起創業奮鬥，不過馬景濤為了完成弟弟的未圓之夢，「我的愛、我的幸福、我的婚姻，都將在今天畫上最美好的句號。佳尼世嬡盡情自由地高飛吧！」馬景濤宣布離婚，讓外界震驚不已。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。