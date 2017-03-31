2婚「畫上美好句號」 馬景濤離婚小21歲嫩妻

馬景濤突投出震撼彈，宣布與小他21歲大陸女星吳佳尼離婚「我的婚姻將在今天畫上最美好的句號」。（圖／取材自微博）

55歲瓊瑤劇小生馬景濤以《青青河邊草》、《倚天屠龍記》等戲劇紅透半邊天，粉絲都稱呼他為「小馬哥」，也因馬景濤演出風格誇張，還被受封是「咆哮帝」，而馬景濤2007年與小他21歲大陸女星吳佳尼二婚後，育有兩子，不料馬景濤昨（30日）突投出震撼彈，宣布與吳佳尼離婚「我的婚姻將在今天畫上最美好的句號」。

馬景濤1993年結束與唐韻3年婚姻後，2005年因與吳佳尼合作電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》擦出愛火，兩人並在2007年2月14日西洋情人節、同時也是馬景濤45歲生日當天結婚，婚後陸續生下兩子，家庭生活幸福。不過馬景濤昨在微博發「十年一覺愚公夢」長文，先透露受刑人弟弟馬景珊重獲自由，不過他話鋒一轉，宣布與結婚10年的吳佳尼離婚。

馬景濤感謝老婆吳佳尼以及由首任妻子生下女兒馬世嬡，感謝妻女用10年青春陪他一起創業奮鬥，不過馬景濤為了完成弟弟的未圓之夢，「我的愛、我的幸福、我的婚姻，都將在今天畫上最美好的句號。佳尼世嬡盡情自由地高飛吧！」馬景濤宣布離婚，讓外界震驚不已。

(中時電子報)