抑制多倫多房市 加拿大政府擬徵空屋稅
加拿大安大略省省政府和多倫多市政府為了抑制房價狂飆，正考慮祭出空屋稅。
多倫多市政府昨天與房仲業者、銀行及企業界專家舉行圓桌會議，探究多倫多房市供需明顯失調的現況。
多倫多市長莊德利（John Tory）表示，據人口普查結果，多倫多閑置空屋約有6萬5000戶。政府將透過水電瓦斯用量等資訊，查看這些房屋是否真的是長期閑置，還是只是屋主短期出遊，「我們希望空屋能夠上市讓人擁有或租賃使用」。
莊德利沒有談到空屋稅的利率會有多高，他也不認為祭出空屋稅是在懲罰投資客。他說，「在真實世界，房地產是拿來住人的。」
多倫多房價飆漲，一般認為原因之一是市場太投機之故，徵收空屋稅可以扼止炒房投機問題，也可以讓市場上有更多出租屋舍。
溫哥華今年1月起已開徵稅率為1%的空屋稅，每100萬加元閑置房產需繳稅1萬加元。每年至少有半年沒有屋主或屋主家人、或沒有租客入住的房產，必須繳納空屋稅。
溫哥華去年8月也率先開徵15%的海外買家稅，不斷狂漲的溫哥華房市因此受到很大衝擊。多倫多在安大略省政府表態支持下，目前也正研議是否向非加拿大居民徵收海外買家稅。
多倫多民意調查顯示，逾半數受訪者支持開徵海外買家稅，支持開徵空屋稅的超過4成。1060331
(中央社)
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