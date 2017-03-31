NBA》林書豪10分3助攻 籃網續保領先
(09：11更新)籃網31日來到底特律客場，面對前次對決靠著布魯克羅培茲絕殺贏球的活塞，企圖拿下本季第17勝，林書豪目前先發打了24分07秒，投11中4、1罰1中，拿10分、3籃板、3助攻與1抄截，籃網與活塞打完前3節，仍以4分領先。
(第1節)剛開賽雖然兩隊命中率都不理想，籃網卻靠林書豪首節還剩7分05秒的三分球，打出9比2的不錯開局，不過活塞逐漸把落後差距追上，加上籃網總教練艾金生刻意安排五上五下，打完第1節，籃網被追到只剩18比16的小幅領先優勢。
(第2節)林書豪在上半場還剩7分02秒，就被艾金生換回場上，試圖挽回籃網從領先變落後的頹勢，他的上場果然帶給籃網安定感，且重新取回領先優勢，豪哥更在上半場結束前30.4秒投進中距離，幫助籃網與活塞打完上半場，暫以39比35領先。
(第3節)下半場才打39秒，林書豪就靠切入取分，接著更切入挑戰活塞中鋒德拉蒙成功，漂亮完成「三分打」，讓他得分來到兩位數，不過隨後活塞再次超前，幸好籃網板凳還算爭氣，努力在打完前3節後，繼續保持63比59領先地主活塞的優勢。
(中時電子報)
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