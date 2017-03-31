台灣是弱國 唐飛：美國軍售剝兩層皮 磕頭也沒用
前行政院長唐飛日前在晶華酒店摔傷，進行左肩手術後，昨首度公開露面。對於蔡英文政府「國機國造、潛艦國造」政策，唐飛表示台灣是「弱國」，凡事要慎思，花大錢做出來的飛機能比得上假想敵的飛機？而就算向美國軍購，也是被剝兩層皮。
從軍50多年，擔任過參謀總長、國防部長的唐飛，30日出席前監察委員黃煌雄「從反攻大陸到保衛台灣，台灣國防變革1982-2016」新書發表會。除了唐飛，前國防部長伍世文、高華柱、前參謀總長霍守業、前海軍總司令苗永慶、前空軍司令沈國楨等上將，也都出席這場發表會。
談到蔡政府力推的國防工業自主政策，香港中評社報導，唐飛直言，身為一個弱國，越是要慎思，做任何事情要多想一點，不要泛政治化去思考。
他強調，應該考量財力、物力、人力，要如何面對假想敵；如果你投入好多錢，做出來的飛機是不是比得上假想敵的飛機？
那麼向美國買軍備呢？唐飛說，美國對台軍售，台灣也是要被剝兩層皮。每當台灣的國防科技研發到一定程度時候，美國才願賣武器給台灣。像當初美國不賣F16戰機給台灣，等到台灣造出IDF戰機，美國人才宣布要賣F16戰機給台灣。「前面時間，你磕頭也沒有用，美國就是不賣武器給台灣」。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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