恐怖情人險奪命 36G波神遭前男友狠推下山

香港女星崔碧珈自曝曾遇遇恐怖情人。(圖/崔碧珈IG)

有「翻版葉子楣」封號的香港女星崔碧珈，不僅擁有36G的傲人雙峰，錄製節目時更以性感內衣上陣，不吝嗇大露事業線引起網友熱議，日前卻自曝16歲時曾交往過恐怖情人，對方不僅對她拳腳相向，還曾將她推下山谷。

崔碧珈自爆與前男友逛街買東西時，對方總是要買時才說沒帶錢包，每次都是她先幫忙付錢，吃軟飯的行徑讓她不堪其擾，此外更有嚴重暴力傾向，除了拳打腳踢之外，還會把她推倒在地用腳踐踏，有次爆發口角衝突時，竟把她推下山谷受傷送醫，那次在醫院住了兩個月，不僅沒辦法上學，出院還得用拐杖才能行走。

整件事直到家人去醫院探病時，才知道她和那個男生交往，因此下令不准再見面，兩人才協議分手不在有瓜葛，但也是這事之後學到教訓，才懂得分辨好男友和壞男友的差別。

(中時電子報)