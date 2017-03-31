川習會前叫陣 川普劍指貿易與就業

美國總統川普今天透過個人推特將「川習會」與美國經濟與就業問題連結，他說，「川習會」將是「非常困難」的一場會晤，美國不能再有大量貿易逆差與就業流失。

川普在尚未與中國國家主席習近平會面前，透過兩則推文送出強烈訊息，他在未直接點名習近平的情況下，將「川習會」與大量貿易逆差與美國就業機會流失連結在一起，形同向外界預告，美國國內的經濟與就業問題，將是他首度與習近平會面時送上的見面禮。

川普在推文最後還說，美國企業必須準備考慮其他替代方案，川普將美國內政上的經濟與就業問題與「川習會」連結在一起，但對於具體細節為何，是否將在貿易上有新作法，以及針對的對象又是否為在中國投資的美國企業，他沒有詳細說明。

川普推文如下：下週與中國方面的會談將是非常困難的一場會晤，我們不能再有大量的貿易逆差及就業機會流失，美國企業必須在尋找替代方案上做好準備。1060331

(中央社)