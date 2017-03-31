東芝賣金雞母半導體事業 美商高價競標

經營重建中的東芝（Toshiba）昨天召開臨時股東大會決定將「金雞母」半導體記憶體事業分拆，將成立新公司並售出逾半股權，有美國企業出高價與台灣、中國、、南韓業者競標。

東芝因在美國核電事業西屋電氣（WH）衍生巨額虧損，使得東芝財務陷入資不抵債的狀況。昨天召開臨時股東大會上，社長綱川智表示，要盡全力消除資不抵債的情況，避免公司被下市。

臨時股東大會上，許多股東難壓抑不滿，罵聲連連。最後，在多數決的情況下，會上通過讓半導體記憶體事業予以分拆。4月1日成立「東芝記憶體」（Toshiba Memory）公司，重新出發。

用於智慧型手機、資料中心系統等的東芝半導體記憶體全球市占率19.4%，僅次於市占率30.8%的南韓三星電子。目前參與東芝半導體記憶體事業競標的有與東芝有合作關係的美國威騰電子（Western Digital，市占率15.6%）、南韓SK海力士(市占率11.8%)、台灣的鴻海集團、台積電等約10家企業。

「日本經濟新聞」報導，競標的企業當中，美國投資基金銀湖（Silver Lake Partners）、美國半導體大廠博通公司 (Broadcom Ltd.)提示的金額約2兆日圓（約新台幣5510億元）。

但是因為東芝半導體記憶體也用於管理機密資訊的「高效能固態硬碟」(SSD)，內有高度密碼化技術，攸關軍事或外交機密是否可能外洩，因此日本政府對於東芝要出售半導體記憶體一事懷有戒心。

報導說，如果外資企業對東芝半導體記憶體事業出資，日本政府有必要依據外匯法進行事前審核。日本經濟產業省傾向希望由同盟國美國的企業承購。

東芝4月以後，將針對技術外流對策、僱用計畫等，進行篩選競標企業的第2次招標作業。有關將來股權的出售，東芝的幹部透露，可能在6月下旬定期股東大會召開前，做出決定。

東芝目前資不抵債的金額估計約6200億日圓，要填補錢坑，必須出售東芝賺錢的半導體記憶體事業，若考慮到稅金，東芝需獲得約1兆日圓的銷售淨利才行。1060331

(中央社)