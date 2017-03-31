星期人物》男神崩壞 朱延平叫金城武「小老頭」

朱延平目前的延平工作室中仍有小場景可供拍攝。

圖／延平工作室提供、倪有純攝

被稱為最賺錢的導演朱延平，不否認自己很懂商業片，但他也曾懷十年夢想拍成「異域」，意外沒得獎卻又再次賺大錢，讓他對得獎死心；曾和無數大牌演員合作，卻可以把男神金城武喊成「小老頭」，女神林青霞變成「獨眼龍」。還有周杰倫、成龍等也都被改造，朱延平眼中的大牌演員真面目是什麼？讓會說故事的朱延平，揭開大牌明星不為人知的一面。

女性心目中的男神金城武，當初竟然是朱導眼中最便宜的「小老頭」

先來談，一定會讓所有女人跌破眼鏡的「崩壞男神」版～金城武。提到金城武，朱延平說：「就是小老頭」，這種形容太令人驚訝，大家一定要看下去才明白。

朱延平和港台最紅明星幾乎都合作過，吳奇隆等都和他像哥兒們。

●名導眼中 金城武竟是便宜的小老頭

朱導和台灣當年最紅的四小天王都拍過戲，其中以目前被視為亞洲最帥男星金城武，一口氣簽六部戲，合作拍戲最多，但不是因為他最帥，原因是….讓人嚇一跳，原來當時四小天王中，金城武的價碼最便宜，其他三人包括小虎隊的吳奇隆、蘇有朋、林志穎都貴很多，尤其林志穎拍一部戲的片酬就是4、5百萬，金城武只有60萬，所以他一口氣就簽了六部戲約。

當時朱延平導演就是票房保證，所以只要誰有空，他就跟誰合作。提到金城武拍戲時的印象，朱導馬上脫口說他就是「小老頭」，在戲中話不多的金城武，私下也不愛說話，和周渝民仔仔很像，只要沒拍戲時，人就回到車上。至於「小老頭」名號是怎麼來的？朱導揭開謎底，那時是可愛男孩當道的年代，偏偏金城武生來是成熟臉，朱導說金的臉長得老，在小虎隊紅的年代並不吃香，看金在拍夢中情人時，畫面就像個老人，真的不太討好，沒有像林志穎男孩般多可愛多吃香。

周杰倫的一部功夫灌籃，也在海外大賣。

但到20多歲後的金城武就厲害了，不過朱導簽他時是男孩，大家演技差不多，也都很乖，到現在都還一樣有革命感情。朱導拍金城武時他都沒有帥過，看起來是老臉，不是可愛男孩，所以那時金城武演的還是搞笑的喜劇人物，在「逃學戰警」演丑角，吳奇隆是戲中的帥哥，金城武則是演泡不到妞，卻一直在東施效顰的魯蛇，鬧了很多笑話，朱導覺得他演的真的很好笑，不過在金城武變帥了以後，也就沒再看他拍喜劇了，拍完朱導的戲後，金城武接著去拍重慶森林，就真以帥哥之勢大紅了。

●周杰倫三個字 讓「功夫灌籃」大賣海外版權

當年，朱導的商業喜劇，替學者電影賺了很多錢，從許不了的「大頭兵」，到最賣座郝劭文的「烏龍院」，再到周杰倫的「功夫灌藍」，這部戲在海外版大賺，光是大陸就賺一億多人民幣，韓國賺一百萬美金，歐美也都賣，後來去拍了「青蜂俠」，在國際上更有知名度，當時周杰倫的票房和身價幾乎都不輸劉德華。

雖然以唱歌取勝，但朱導也是捧著錢去排隊才排到周杰倫，主要是劇本的故事和角色合適，因為周杰倫就是愛「功夫」和「籃球」，功夫灌籃剛好兩者兼俱。在朱導眼中，周杰倫也是個乖小孩，一點都不會大牌，就很小孩子氣很童心，完全沒有特別要求，還不要住大大房間，太大他會怕，而且演戲時求好心切，自己還會要求重拍。

有人說周杰倫常是一號表情，朱延平不認同，因為在這部戲中周杰倫並沒一直使帥，飾演鄉下來到城市的土包子，被曾志偉利用，在戲裡原本完全不會打籃球，只是投東西很準，朱導說從完全不會變成高手才好看，周杰倫因為喜歡所以非常投入。

周杰倫在這部戲的認真和童心，朱導舉了例子，因為他很喜歡功夫，一拍戲就很想練功夫，第一場戲安排在酒吧一次打十幾個人，當時排戲時，朱導考慮到他有先天僵直性脊椎炎，所以和武術指導說不要急著拍打戲，拍一天打一天文，結果周杰倫說：「不用，我可以一直打下去」，沒想到，拍完一天武打戲非常辛苦，第二天早上的通告是要騎腳踏車，卻看到周杰倫被兩個人從車上架下來，因為他全身痠痛無法動彈，他苦笑說：「好家在今天沒拍打」，在朱導眼中，周杰倫就像個小孩子，就這樣一個人，有時教練教替身練功時，他也跟在一邊學，戲中有99%都是自己上場，只有看不到臉的時候替身，拍這部戲讓周杰倫超爽。

朱延平說，一開始就知道周杰倫的戲會賺錢，一簽周下杰倫三個字，海外版權也都簽定了，以前台灣電影海外版沒這麼好，這是因為周杰倫的關係。

Box:朱延平

年齡： 66歲

學歷：東吳英文系

經歷：很早即投入拍戲，稱蔡揚名導演為師父，30歲即單挑電影導演工作，先從許不了「小丑」拍起，後來又發掘郝邵文、釋小龍拍「烏龍院」大賣，從80年代起即一直成為台灣商業片導演代表，其大堆頭戲非常多且賣座佳，但也有「異域」等不同類型電影，雖未得獎，仍是他最引以為傲的作品。

代表作品：許不了主演的「 小丑」、郝邵文和釋小龍的「新烏龍院」、庹宗華和劉德華的「異域」、張雨生和王傑的「七匹狠」、倪敏然等的「大頭兵」、林青霞等的「紅粉兵團」等

(中時電子報)