「肉肉」有要求 烤肉這樣吃遠離癌
吃燒肉，爐具見真章！風尚餐飲集團旗下的「肉肉燒肉店」，不惜重金引進日本陶瓷爐，價格是一般燒肉店的4倍，但其加熱食材快速溫度平均，烤出來的肉品不乾柴，更不會造成食材焦黑碳化，爐子周邊還有抽風設計，不讓烤肉味沾上身。
「NIKU NIKU 肉肉燒肉」在2015年12月在朝馬開設第一店後，店家以日本職人精神，從選材和細節堅持，肉品、海鮮精挑細選並做了修整，讓食材在燒炙後好就口，雖然平均客單價在800至1000元，但CP值頗高；最近再砸下數千萬元重金在五權西路近大墩路口，開設第2家分店，是原店3倍大，還有兩個大包廂，讓消費者可肆意揪團吃烤肉，不怕打擾到其他人。
同樣開烤肉店，肉肉燒肉不只在裝潢上用心，藏在桌下的烤爐，也是日本原裝進口，採SHINZO陶磁爐，爐子下一圈有加水補充水氣，加熱食材快速溫度平均，烤出來的肉品不乾柴，爐子周邊則有抽風設計，讓你吃完燒肉不會一身的烤肉味，這爐子價格是一般燒肉店的4倍。
(中時)
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