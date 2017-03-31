「肉肉」有要求，烤肉這樣吃遠離癌

肉肉燒肉採原裝日本陶磁爐，受熱均勻。（馮惠宜攝）

肉肉燒肉五權店設有大包廂，讓民眾在燒肉店辦烤肉趴大口吃肉大聲講話也不怕打擾人。（馮惠宜攝）

肉肉燒肉繼2015年12月在朝馬開設第一店後，今年在搶進文心捷運即將開通商機，於五權西路近大墩路口開設旗艦店。（馮惠宜攝）

吃燒肉，爐具見真章！風尚餐飲集團旗下的「肉肉燒肉店」，不惜重金引進日本陶瓷爐，價格是一般燒肉店的4倍，但其加熱食材快速溫度平均，烤出來的肉品不乾柴，更不會造成食材焦黑碳化，爐子周邊還有抽風設計，不讓烤肉味沾上身。

「NIKU NIKU 肉肉燒肉」在2015年12月在朝馬開設第一店後，店家以日本職人精神，從選材和細節堅持，肉品、海鮮精挑細選並做了修整，讓食材在燒炙後好就口，雖然平均客單價在800至1000元，但CP值頗高；最近再砸下數千萬元重金在五權西路近大墩路口，開設第2家分店，是原店3倍大，還有兩個大包廂，讓消費者可肆意揪團吃烤肉，不怕打擾到其他人。

同樣開烤肉店，肉肉燒肉不只在裝潢上用心，藏在桌下的烤爐，也是日本原裝進口，採SHINZO陶磁爐，爐子下一圈有加水補充水氣，加熱食材快速溫度平均，烤出來的肉品不乾柴，爐子周邊則有抽風設計，讓你吃完燒肉不會一身的烤肉味，這爐子價格是一般燒肉店的4倍。

(中時)