復育海洋資源 教分辨貢寮鮑大陸鮑

我要評比

新北市貢寮海洋資源復育園區展示區域經維護整修後，重新開放各級學校申請參觀導覽服務，及校外海洋教育教學，可以分辨貢寮鮑與大陸鮑魚，清楚知道九孔是如何傳宗接代。

新北市府農業局長李玟表示，近年海洋教育逐漸受重視，新北市貢寮海洋資源復育園區提供最佳的環境，讓學生踏出教室，親自一窺海洋奧妙。

新北市貢寮海洋資源復育園區，重新開放導覽解說服務，希望透過園區內豐富的海洋教育資源、專業解說人力、活潑有趣的方式，教育學子認識海洋、親近海洋，進而保護海洋。

園區可以分辨九孔與鮑魚的不同，九孔如何傳宗接代，魚類和九孔怎麼復育和放流。前往貢寮，除看沙雕、聽音樂祭、吃海產外，還有更知性的選擇。

市府漁業處表示，今年園區增設一套展示缸及2個觸摸池，可讓參觀民眾近距離接觸，並看到更多海洋生物，是好玩又可學習新知的地方。

園區參觀流程分為影片欣賞、展示區導覽與生物培育室互動交流3項主題。影片主要介紹新北市海洋資源保育成果。室內展示空間，則引導學生深入探究新北市海域生態、特色物種「貢寮鮑」與「大陸鮑」的分辨及卯澳灣周邊景觀。

生物培育室可以實際觀察卯澳灣的海洋生物，以親身體驗和互動交流的過程，推廣海洋資源保育及環境維護的重要概念。

漁業處受理預約，歡迎各級學校20人以上45人以下團體預約參觀，可向新北市貢寮海洋資源復育園區，申請導覽解說，由專業的導覽人員帶民眾一探究竟。1060331

(中央社)