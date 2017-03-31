復育海洋資源 教分辨貢寮鮑大陸鮑
新北市貢寮海洋資源復育園區展示區域經維護整修後，重新開放各級學校申請參觀導覽服務，及校外海洋教育教學，可以分辨貢寮鮑與大陸鮑魚，清楚知道九孔是如何傳宗接代。
新北市府農業局長李玟表示，近年海洋教育逐漸受重視，新北市貢寮海洋資源復育園區提供最佳的環境，讓學生踏出教室，親自一窺海洋奧妙。
新北市貢寮海洋資源復育園區，重新開放導覽解說服務，希望透過園區內豐富的海洋教育資源、專業解說人力、活潑有趣的方式，教育學子認識海洋、親近海洋，進而保護海洋。
園區可以分辨九孔與鮑魚的不同，九孔如何傳宗接代，魚類和九孔怎麼復育和放流。前往貢寮，除看沙雕、聽音樂祭、吃海產外，還有更知性的選擇。
市府漁業處表示，今年園區增設一套展示缸及2個觸摸池，可讓參觀民眾近距離接觸，並看到更多海洋生物，是好玩又可學習新知的地方。
園區參觀流程分為影片欣賞、展示區導覽與生物培育室互動交流3項主題。影片主要介紹新北市海洋資源保育成果。室內展示空間，則引導學生深入探究新北市海域生態、特色物種「貢寮鮑」與「大陸鮑」的分辨及卯澳灣周邊景觀。
生物培育室可以實際觀察卯澳灣的海洋生物，以親身體驗和互動交流的過程，推廣海洋資源保育及環境維護的重要概念。
漁業處受理預約，歡迎各級學校20人以上45人以下團體預約參觀，可向新北市貢寮海洋資源復育園區，申請導覽解說，由專業的導覽人員帶民眾一探究竟。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。