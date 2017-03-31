陸客不來「傷」很大！高雄一至三星飯店至少5成想轉讓
許多民眾認為，陸客不來就不來，都是業者自身的問題，但只要還在蔡政府執政時期，不改善兩岸間的關係，這話題就不會停止。國民黨高雄市議員童燕珍30日在議會質詢時指出，愛河、澄清湖近年來遊客人數逐年遞減，另外陸客不來也讓高雄市中低價位飯店苦不堪言，就她所知一至三星級飯店至少5成想轉讓。
童燕珍拿出數據表示，愛河遊客從2014年47萬71人、2015年39萬2559人、2016年28萬6030人，等於逐年遞減；澄清湖則由2014年173萬9993人，降到2015年157萬8854人、2016年134萬4739人，每年減少20萬人次。
觀光景區遊客數出現嚴重衰退潮，童認為大陸對兩岸關係越踩越硬，蔡政府若持續不願溝通，這對台灣民生與發展都不是好現象。另外，根據《中評社》報導，童燕珍表示高雄市現在中低價位飯店經營辛苦，就她所知一至三星級飯店至少5成想轉讓，眼看觀光客日漸減少，只要出現一、兩團旅客或陸客，飯店就高興得不得了。
雖然蔡政府力推「新南向」，但童燕珍直言，新南向沒有實質增加高雄旅遊產業的觀光收益與人數，如果今天政策正確，數據一定會說話。新南向的成果何在，目前至少是看不見的。
(中時電子報)
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