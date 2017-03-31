星期人物》林青霞腳趾頭 讓名導演失眠

圖／延平工作室提供、倪有純攝、中時資料照、翻攝自網路

林青霞年輕時清純可愛，現在則有優雅、成熟韻味；而她的美麗，就連腳趾頭都充滿魅力。

朱延平和華人影壇大哥大洪金寶（左二起）、劉德華、成龍，都曾合作過。

●台灣最會賺錢的導演為林青霞失眠

朱延平感嘆，台灣現在已經沒有明星了；圖為他和曾參與其電影演出的吳奇隆及蘇有朋合照。

80年代開始，朱延平是台灣商業導演指標，也是影片最賣錢的導演，他感慨地說，其實當年是一個電影百花齊放的年代，商業和藝術片可以並存，但現在台灣培養演員有成績後，全部都去大陸演戲，台灣已經沒有明星，台灣電影崩了。

看到林青霞本人和腳趾頭，朱延平整晚失眠。

回憶起當年拍過百部電影的經歷，其中和林青霞合作也令他難忘。當年林青霞因解除婚約從美國回來後，重新回到演藝圈，拍了第一部電影「愛殺」，結果並不賣座，讓朱延平有機會和這位文藝愛情片的大明星合作。朱延平形容他第一眼看到台灣第一美女林青霞時，至今印象最深的，竟然是青霞的腳趾頭，他認真地說：「那是全世界最美的腳趾頭」，讓人不解，為何大導演不看美女臉而看腳趾頭？

他記得第一次和林青霞見面，在台北挺有名的川菜餐廳，因為久聞青霞盛名，他根夲不敢直視她的臉，而且林青霞實在太美了，他只好低著頭看，不小心就看到青霞的腳指頭，當看到了全世界最美的腳趾頭後，心臟蹦蹦亂跳，當天回家後就做了一個晚上的夢。也因為青霞太美了，朱導決定改造她，在戲中要女神穿牛仔褲，而且變成一個戴眼罩的獨眼龍 。

●大美女變獨眼龍 青霞靠演男人翻轉低潮

當時有人說朱導是神經病啊，把這麼漂亮的女星變成獨眼龍，還有人嫌他那電影海報把明星用銀色框框住，像遺照一樣不吉利，結果這部包括林青霞、彭雪芬在內的大堆頭戲「紅粉兵團」，暑假檔上映票房大賣，戲中很多的大卡司，另一位美女就是現在新光集團老闆娘彭雪芬，朱導說彭當年時還只是青澀的高中生，並沒有女人味，和女神青霞的美也不能相比。

在朱導眼中，林青霞是很敬業的演員，拍戲時非常配合，演技也很好，也不特別大牌，朱導心中最大牌的是鳳飛飛， 因為在拍「四儍害羞」時，每次有鳳姐的戲，拍戲現場都會有七、八個跟班的「鳳迷」，陣仗非常大，有的煮湯、有的照顧，分層負責做事，同時期一起拍戲的林青霞，卻只帶一個助理，看到鳳飛飛陣仗也儍眼，第二天就多帶了一位同學來陪她。

18歲的林青霞即已出落大方，好玩的是，身為大美女的她，幾次在戲劇中以男生扮相現身，依舊大獲好評。

更有趣的是，林青霞雖是第一美女，但也遇過事業低潮，而且每次都是靠演男人翻身。第一次是演李翰祥「紅樓夢」中的賈寶玉，第二次把她變男人味的就是朱延平，林青霞變成獨眼龍，每天打得滿身汗，絕不是柔弱女子，第三個是徐克的不男不女角色「東方不敗」，更讓林青霞在武俠片中紅翻天。

●十年夢想拍「異域」成名 想賺名卻又賺錢

朱延平執導、張雨生主演的《七匹狼》堪稱國片經典。

朱延平成為台灣最賣座導演後，每天心裡最想拍的戲，卻是完全不搞笑的「異域」，這本原著的作者柏楊，描寫國民黨當年從中國撤退時，留在泰北抗匪的血淚故事，早在朱導拍這部戲的十年前，他就花了十萬元向柏楊買版權，當年還是一本禁書，柏楊看到他花大錢買版權，還說：「傻孩子，這是禁書，你買了版權也不能拍」，他不擔心，回柏楊說他就是很喜歡這本書。

從拍戲開始的十年，他心中最想拍的，就是版權握在手中十年的「異域」，好不容易約於等到了「異域」解禁，放在心中盤旋十年的腳本，終於有實現的機會，當時已經替電影公司拍了很多賺錢片子，所以和投資老闆說他就想拍「異域」，沒想到這位蔡老闆回應：「大家都要看你拍喜劇片，怎麼會看寫實片」，結果這一部片子讓電影公司賺了上億。

朱延平分析「異域」賣座的原因，因為之前的戰爭片，多半像「八百壯士」張志忠將軍勇敢對戰日本人，很傳統很制式、很英雄化，但他想拍的是非常人性化的戰爭片，對白完全創新，例如在對抗敵人時，不是再像過去大家拚命要衝出去以死報國，而是展露真實人性的一面，沒想到這部本來拍來得獎的電影，竟然大賣座，又替電影公司賺了不少錢。也因為太賺錢，還被要求拍績集「孤軍」，他拍的非常心不甘情不願，因為原著內容都拍完了，只好再硬拍，後來亞太影展因「孤軍」入圍邀請他，他連參加都不參加，結果却在亞太影展拿到編劇獎等多項獎。

劉德華這樣的大牌，到了朱延平手上也變得不一樣。

人生就是這樣，自已覺得好的未必得獎，相反被迫拍的卻得獎，所以自此後朱延平對得獎完全絕望。「異域」是朱延平最驕傲的作品，一提起話閘子停不了，當年他為了這部戲好看，拿小說給當紅的港星劉德華看，劉德華非常感動，主動表示要演這部電影，但因為劉德華太偶像明星，不適合演主角鄧克保那個角色，所以就找了庹宗華，原本不看好這部戲的電影公司老闆，一聽到有劉德華，馬上同意，因為至少東南亞或各國都可以賣，結果沒想到在國內就瘋狂賣座。

拍嚴肅的《異域》賺人熱淚，拍吳孟達主演的多部喜劇片又能讓觀眾捧腹大笑，這就是朱延平厲害之處。

朱延平確實是台灣最會賺錢、也最有錢的導演，但他說其實自己賺的是導演費，真的大賺都是電影公司，自己組成電影公司拍片後就沒那麼賺，而且當年導演想分紅，都只是電影公司畫大餅，從來沒真的分到過，這位很會說故事也很懂靠戲賺錢的導演，很驕傲地說，華人圈可以賣座又賺錢的導演，除了李安就是他。

(中時電子報)