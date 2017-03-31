首見橡木炭火韓式燒肉 Meat Love信義區開賣

「Meat Love」韓式燒肉餐廳所用餐具，是新羅時期皇室所用的黃銅製餐具，頗有質感。（圖／姚舜攝）

「Meat Love」韓式燒肉餐廳不用瓦斯也不是用電，而是用韓國進口的「橡木炭」來燒肉品。（圖／姚舜攝）

韓國進口的橡木炭燃燒後會變銀白色，故又稱為「白炭」，用它燒肉會產生淡淡香氣。（圖／姚舜攝）

傳統韓式燒肉多用「烤盤」，〈Meat Love」則依不同食材用「烤網」，圖中這種烤網設計溝槽，可以集中油脂並導流。（圖／姚舜攝）

「Meat Love」韓式燒肉餐廳所用食材等 級高檔，除了choice級美牛，並可點用9＋級的澳洲和牛不同部位燒烤。（圖／姚舜攝）

除原味肉品，「Meat Love」菜單上並有不少用主廚特製醬汁醃漬賦味的「祕醬食材」可以選擇。（圖／姚舜攝）

用白炭燒烤，除溫度穩定外，不太會冒出白煙且也不會產生熊熊大火。（圖／姚舜攝）

「Meat Love」免費供應的餐前小菜或泡菜至少8種，且作法與味道和台灣坊間韓式燒肉店不太一樣，圖為切成長條的青蔥和蔥白。（圖／姚舜攝）

「Meat Love」的「醬漬蓮藕」非常美味，亦屬無限供應的餐前小食。（圖／姚舜攝）

燒肉烤好後除可直接享用，亦可和泡菜、蒜片與青辣椒一起包在生菜葉裡享用。（圖／姚舜攝）

用大銅鍋盛裝的「辣炒燉雞」，味道香濃、雞肉柔嫩，且沒有想像中的辣死人。（圖／姚舜攝）

「Meat Love」除了燒肉外，菜單上並有許多傳統韓食可以選擇，圖為清鮮爽口的「韓式冷麵」。（圖／姚舜攝）

「海鮮南瓜煎餅」是用南瓜泥取代麵粉煎烤製成的海鮮餅，口感較清雅。（圖／姚舜攝）

為了首次跨出韓國開分店，「Meat Love」的創辦人金泰勳（右）親自與總店廚師 朴鍾洙來台坐鎮督軍。（圖／姚舜攝）

又有知名韓國燒肉餐廳登台！看好近年日本與韓國餐飲美食在台灣外食餐飲市場紅紅火火的非常受到新世代消費族群喜愛，韓國著名餐飲集團Keun Uli文化旗下〈Meat Love〉韓式燒肉餐廳正式被引進台灣，開在台北信義路、基隆路口的〈Meat Love〉首家門市並已開賣。這是〈Meat Love〉走出韓國在海外開設的第一家分店，也是韓式燒肉充斥的台北餐飲市場首見定位高檔，強調「正宗韓式炭火燒肉」的餐廳。

Keun Uli文化集團創辦人金泰勳是韓國的「電競型男」，1981年次的他在「小時候」曾得過韓國大小電競比賽的冠軍。電競不能當飯吃，喜歡餐飲美食的他到首爾大學和延世大學修習餐飲，2007年創業開餐廳，目前已擁有多家不同品牌業態餐廳，共有7個連鎖門市。〈Meat Love〉是其中既叫好又叫座的餐廳。

金泰動經營餐飲有許多創見，〈Meat Love〉因此有許多打破傳統的特色賣點，故能在競爭激烈的首爾餐飲市場成為名店。首先，傳統韓式燒肉多用「烤盤」燒烤，〈Meat Love〉則是結合日式燒肉的器具以「烤網」讓客人享受燒肉樂趣。此外，當今無論日式或韓式燒肉餐廳，不是用瓦斯、就是用電烤爐起火加熱，〈Meat Love〉則維持用炭火，且用的是韓國進口的「橡木炭」。

橡木炭又稱「白炭」，原因是其燃燒後炭體會變成銀白色。生產橡木炭的過程需要一點時間，一段一段的橡木需要用攝氏1200度至1400度的高溫燃燒5至7天才能做成。用這種白炭燒烤食物，除了熱源穩定並會產生淡淡香氣，有「燻香」效果。同時韓國人更研究出，白炭會產生陰離子和紅外線。而用白炭烤製食物，比較不會起煙，所以用餐環境相對清爽。不過，白炭的燃燒時間短，價格是傳統木炭的4倍，成本很高。

〈Meat Love〉用的烤網不只一種，且會食材種類不同用不同的烤網。其中有一種烤網設計有溝槽，在燒烤油脂較多的肉品時可以集油並導流，避免油脂滴到白炭上產生大火並影響炭火品質，是非常貼心的設計。

除了橡木炭和烤網外，〈Meat Love〉的特色賣點還包括：

1.餐具／店內所用餐具都是韓國進口，且是新羅時期王室御用黃銅餐具，沈甸甸的頗有質感，在燈光照射下「金光閃耀」的很吸睛。

2.小菜／搭配烤肉的小菜與韓式泡菜種類很多，且每位客人一上桌就至少有8種餐前小菜，並採無限量供應，吃完就補。

3.菜單／除了燒肉外，客人可以另外點用諸如以南瓜取麵粉煎製的〈海鮮南瓜煎餅〉，用大陶碗盛裝的〈牛胸肉大醬鍋〉、〈極上牛肋排湯〉、紅光汪汪的〈辣炒燉雞〉，以及兩種不同口味並用冰塊降溫的〈韓式冷麵〉等，選擇很多樣。

4.食材／燒烤食材清一色是肉品，且規格檔次都屬高檔。如沙朗、菲力、帶骨牛小排、牛胸肉、牛肋條等，除為choic級以上美國牛肉，有9+級澳洲和牛不同部位可以選擇。

5.醬料／除客人位席前都附有特調韓式辣醬、醬油和韓式雪鹽外，餐廳主廚調製獨家的「祕醬」，醃漬帶骨牛小排、沙朗、牛肋條、豬肋排、霜降松阪豬和梅花肉，客人可以用鮮肉直接燒烤，也可以選擇用祕醬醃漬過的肉品燒烤，享受不同食趣。

6./除了可樂、雪碧或台啤外，飲料單上亦有韓國進口的水梨果汁、石榴、西瓜、水蜜桃等風味飲料，以及水蜜桃燒酒與青葡萄燒酒，提供客人完整的韓食體驗。

〈Meat Love〉開幕初期營運主要提供午餐與晚餐，每桌基本消費為至少點用兩份肉品，金泰勳希望待人力充足後能24小時經營。同時，因餐廳開在外食上班族密度很高的台北信義區，所以〈Meat Love〉未來也將推出韓式燒肉便當和韓式燒肉三明治外賣。

(工商)