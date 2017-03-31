領嘸錢拿花盆砸ATM 鳳山警3小時逮人

周姓男子30日晚間8時許到鳳山區五甲三路郵局領錢，因戶頭裡只剩45元，想領1萬5000元領不到，竟把怨氣發洩在ATM上，拿起一旁花盆砸向ATM，造成1台螢幕破裂毀損、1台機身都是土，轄區五甲派出所在案發3小時內迅速在一間旅店將人逮捕，依毀損罪送辦。

(中時)