習近平帶來中國大採購 川普擋得住誘惑？

川習會即將登場，商人出身的川普，如何面對習近平可能帶來的龐大商業利益？（美聯社）

2015年習近平訪美，與當時美國總統歐巴馬會面。（美聯社）

中國大陸領導人出訪外國，往往帶著大筆訂單作為「伴手禮」。下週習近平訪問美國，若拿出「中國大採購」這份大禮，商人本色的川普能夠忍得住誘惑？

華府外交學界近期流傳，此次川習會，美國要的是中國政策變化，而不是高調的採購大單。美國智庫企業研究所日前舉行「川普的中國經濟挑戰」研討會，布魯金斯學會中國經濟問題專家杜大偉（David Dollar）首先提出這個話題。

香港中評社報導，杜大偉表示，中國可能來美進行大採購或者大投資，但他不希望這是無論如何都要進行的交易，美國要的是真正的政策改變，但美方必須有耐心。

曾在歐巴馬政府中擔任國安會全球經濟和金融高級主任的麥克法夸爾（Rory MacFarquhar）更直言，中國人愛做「交易外交」（transactional deplomacy），歐巴馬政府當時對此潑冷水，而不幸的是，川普政府喜歡勝利式的宣佈，傾向於走這條路。

曾任世界銀行中國問題專家的杜大偉指出，面對中國朝著正確方向漸進式的改變，美國目前並沒有太多可發揮作用的槓桿。或許二、三十年後，美中之間的貿易不平衡不存在了，但問題在於，美方有多大的耐心，又不做兩敗俱傷的事情？他強調，兩國的高層對話應當繼續，佛州川習會就是好消息。

(中時電子報)