遊騎兵留「拳王」歐多爾 竟加贈2匹馬
德州遊騎兵今宣布，和委內瑞拉籍23歲的內野手歐多爾(Rougned Odor)提前簽下6年4950萬美元(約15.1億新台幣)的合約，另含第7年年薪1350萬美元(約4.12億新台幣)的球團選擇權；特別的是，遊騎兵還買2匹馬當作禮物。
歐多爾是誰呢？他就是上季和藍鳥36歲重炮包提斯塔(Jose Bautista)發生揮拳衝突的主角，此後成為風雲人物。歐多爾去年破繭而出，敲出33轟、88分打點，打擊率2成71，幫助遊騎兵在美聯西區封王。
歐多爾熱愛馬、牛等畜牧動物，在老家養了7匹馬，正計劃在德州買一塊地蓋牧場。遊騎兵送他白色、棕色的2匹馬，歐多爾還相當開心的說：「那是美洲奎特馬(Quarter Horse)。」
(中時電子報)
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