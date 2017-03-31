遊騎兵留「拳王」歐多爾 竟加贈2匹馬

23歲的內野手歐多爾，和遊騎兵簽6年約。圖為今年2月春訓照。(美聯社)

德州遊騎兵今宣布，和委內瑞拉籍23歲的內野手歐多爾(Rougned Odor)提前簽下6年4950萬美元(約15.1億新台幣)的合約，另含第7年年薪1350萬美元(約4.12億新台幣)的球團選擇權；特別的是，遊騎兵還買2匹馬當作禮物。

歐多爾是誰呢？他就是上季和藍鳥36歲重炮包提斯塔(Jose Bautista)發生揮拳衝突的主角，此後成為風雲人物。歐多爾去年破繭而出，敲出33轟、88分打點，打擊率2成71，幫助遊騎兵在美聯西區封王。

歐多爾熱愛馬、牛等畜牧動物，在老家養了7匹馬，正計劃在德州買一塊地蓋牧場。遊騎兵送他白色、棕色的2匹馬，歐多爾還相當開心的說：「那是美洲奎特馬(Quarter Horse)。」

(中時電子報)