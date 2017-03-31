新北鶯歌住宅暗夜火警 3人送醫

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新北市鶯歌區鶯桃路住宅今天凌晨約1時40分許發生火警，消防人員於起火住戶3樓後陽台，找到遭燻黑的50歲曾姓女子，送醫時意識清楚；火警一共有3人送醫治療。

新北市政府消防局表示，火警出動人車，引導整棟樓住戶16人疏散。火警發生後，起火戶蔡姓男子逃出火場，向消防局報案，蔡姓男子母親還在起火戶內。

消防局也安置疏散的住戶，並搜索火場，共出動9分隊1中隊1大隊，警義消約115人。兩組搜救人員進入濃煙密布屋內尋找，幸好於起火戶後陽台，找到遭燻黑的曾姓女子。

消防隊一共在火場中，送醫蔡姓男子、曾姓女子與劉姓男子，分別送桃園聖保祿，林口長庚等醫院，原因都是吸入過多濃煙而感不適送醫，意識清楚。

消防局說，母子到院後都採預防性插管治療。兒子蔡姓男子的手腳有輕微燒燙傷，母親曾姓女子有吸入性嗆傷。1060331

(中央社)