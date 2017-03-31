暴衝男開瓦斯引氣爆 父子2度灼傷
桃園市八德區永福街傳出瓦斯鋼瓶氣爆意外，父子兩人身體多處2度灼傷，警方釐清後表示，有酗酒習慣的兒子因子女管教問題，情緒暴衝，開啟瓦斯釀成火花意外。
永福街一處民宅昨天深夜傳出氣爆意外，消防局接獲報案後，立刻出動15輛消防車、救護車，30名消防人員前往救援，因氣爆威力驚人，廚房內瓦斯鋼瓶被震飛傾倒，2名住戶身體多處灼傷。
消防局今天表示，傷者包括89歲與48歲父子，臉部及雙手雙腳有大面積2度灼傷，被緊急送林口長庚、聖保祿醫院。
桃園市政府警察局八德分局初步釐清後表示，48歲高姓男子離婚後心情不佳，育有2名子女，但常酗酒消愁。昨天晚間與父親因小孩管教問題而口角，一時情緒暴衝，打開1樓廚房瓦斯，並將瓦斯桶推倒在地，瞬間引起火花，造成氣爆。
高姓男子的失控舉措，造成父子身體嚴重灼傷，高姓男子臉面、胸部、上臂及右小腿燒傷，仍在加護病插管觀察中；高姓男子父親因臉面、雙手燒傷，在醫院急救。
當時高姓男子的46歲弟弟在浴室洗澡，幸運逃過一劫，但向警方表示，氣爆威力驚人，看到父、兄倒下後，立即報警求援，至於意外確切發生主因，仍待警方進一步調查。1060331
(中央社)
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