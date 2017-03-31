太陽花學運案 北院上午11時宣判

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3年多前的太陽花學生運動期間，學運領袖林飛帆、陳為廷與時代力量籍立法委員黃國昌等22人被控涉犯妨害公務等罪；台灣台北地方法院多次開庭審理後，訂今天上午11時宣判。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反海峽兩岸服務貿易協議抗爭（太陽花學運）衍生3案；318占領立法院，起訴黃國昌、林飛帆與陳為廷等22人；323攻占行政院，依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴學生魏揚等132人；411路過台北市政府警察局中正第一分局，起訴學生洪崇晏等4人。

不過，行政院長林全去年5月20日，批出上任後的第二份公文指出，行政院對126名被告撤回告訴乃論的刑事告訴。

北院曾於去年6月開庭審理「318太陽花學運案」，傳喚林飛帆、陳為廷與黃國昌等9名主要被告，法官也現場勘驗將近100分鐘的錄影帶，以釐清攻進立法院當晚的各種動作、言論是否有犯罪嫌疑。1060331

(中央社)