金正男遺體運出大馬 滯北韓馬國人返家

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在吉隆坡同意將北韓領導人金正恩同父異母、遭行刺身亡兄長金正男的遺體送回後，平壤已將9名馬來西亞人釋放。他們今天清早已返抵馬來西亞故鄉，結束兩國失和局面。

法新社報導，金正男（Kim Jong-Nam）2月13日在吉隆坡機場遭人以致命的VX神經毒劑殺害，引發北韓與馬國外交爭端，兩國驅逐對方大使並禁止對方國民離境。

但馬國首相納吉（Najib Razak）昨天宣布1項協議指出，兩國已解除各自旅遊禁令，馬國將把金正男遺體送回北韓。協議內容獲北韓官媒證實。

包括3名大使館館員和6名家屬在內的9名馬國人民今天日出前返抵吉隆坡國際機場，馬國外長阿尼法（Anifah Aman）親赴停機坪接機。

兩國協議達成後，納吉昨天在推特（Twitter）發文指出，這次「外交危機已經結束」。

昨天，1輛據信載有金正男遺體的廂型車自吉隆坡留置遺體逾6週的醫院停屍間離開，駛往機場貨運站。

中國大陸和馬國媒體報導，金正男遺體送上飛往北京的馬航班機，在當地時間晚間7時39分飛離吉隆坡。

1名法新社攝影記者看見1輛北韓大使館廂型車和官員今早離開北京機場。韓聯社（Yonhap）報導，金正男遺體預料最快明天由北韓的高麗航空（Air Koryo）班機載往平壤。（譯者：中央社徐睿承）1060331

(中央社)