巴黎華人遭警擊斃 200多人抗議
巴黎今天有200多人抗議警察擊斃1名有5個孩子的華裔男子，這起事件使法國和中國大陸關係緊張。
法新社報導，許多來自華人社區的抗議民眾聚集在共和國廣場中央，揮舞著寫有「殖民主義的警察」和「醒醒吧法裔亞洲人！你們在這個國家仍受到欺壓」等標語的旗幟。
法國警方26日晚上開槍擊斃名為劉少堯（Liu Shaoyo，音譯）的56歲華裔男子。1名警方消息人士告訴法新社，警察接到家庭糾紛的報警，因此來到這名華裔男子的家。
消息人士表示，「當門打開後」，這名男子用刀子攻擊警察，造成員警受傷，另1名警察後來才開槍，擊斃這名男子。
死者家屬聘請的律師左勃（Calvin Job）表示，死者家屬「完全反對這個版本的說法」。
參加今天抗議的49歲陳姓男子表示：「我感覺是他們（警察）到他的公寓就是要殺他的。」
今天是連續第4晚抗議警察開槍射殺華裔男子的事件。至今發生的部分暴力事件，包括未成年者在內，共有45人遭逮捕。（譯者：中央社陳昱婷）1060331
(中央社)
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