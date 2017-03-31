吳德榮：下午鋒面到 天氣轉濕冷

氣象專家吳德榮表示，今天下午鋒面抵達並向南移動，強冷空氣也隨鋒面南下，氣溫驟降、天氣轉濕冷。今天下午至明(1日)晨，中部以北地區、南部山區雨勢比較大，南部平地也有降雨的機率。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午，各地溫暖舒適。下午鋒面抵達並向南移動，由北而南天氣轉變；鋒面結構雖不至於維持像在華南時一樣強，但在今下午至傍晚之間，鋒面帶上仍有發展對流胞，帶來局部性雷雨的機率；雷雨發生時，要注意雷擊、強風及瞬間大雨。

今下午至明(1日)晨這段時間，中部以北地區、南部山區雨勢比較大，南部平地也有降雨的機率。強冷空氣今下午也隨鋒面南下，氣溫驟降、天氣轉濕冷。

明(1日)上午雨減小，下午雨停、濕冷轉乾冷，明晚至週(2)日清晨，氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區約可降至攝氏10、11度左右，都會區則可降至12、13度，請注意保暖、以免受寒。

週(2)日高壓籠罩、天氣晴朗穩定；但冷空氣強，白天雖因日照而氣溫略回升，入夜後「輻射冷卻效應」逐漸降溫，下週一(3日)清晨，空曠、靜風的地區，最低氣溫仍會降得與前一天類似，仍應注意保暖。

下週一(3日)白天至下週三(5日)，天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，氣溫回升、日夜溫差大。下週四、五(6、7日)中高層雲系稍增，天氣仍然穩定、溫暖舒適，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨。

吳德榮表示，整體而言，其實清明假期的天氣，還算理想；只有第1天(1日)的前半天下雨，其餘3天半都轉為晴朗穩定，氣溫則是前兩天冷後兩天暖。1060331

(中央社)