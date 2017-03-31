施壓北韓 美指陸斷煤貿易不夠徹底

美國駐聯合國大使海利今天指出，中國大陸有能力且必須做更多事情，以迫使北韓停止核子與飛彈計畫。海利並認為大陸並未貫徹禁止北韓煤礦進口的禁令。

法新社報導，海利（Nikki Haley）表示，美國總統川普在下週首度與中國大陸國家主席習近平舉行峰會時，會提出這個議題。

海利說：「我想你們會看到，有關中方所應負的責任，他們會談得非常多。」

有報導指北韓正準備再進行核試。海利表示，即使聯合國再度召開會議，華盛頓也覺得無濟於事。她說：「我對此已失去耐性，這對各方均無助益。這並非我的問題，而是美國政府已對此失去耐性。」

海利說：「我們能改變北韓的想法嗎？根本不能，他們不會屈服，但中國可以，這就是我們希望看到的；我知道中國說他們憂心北韓，我也知道中國希望看到北韓停止核試，但請證明給我們看，證明一下。」

海利指出，中國大陸可以藉強制執行對北韓煤礦出口禁令，來證明他們對約束北韓確實嚴肅看待。中國大陸2月18日宣布停止自北韓進口煤礦，但該月整體煤礦貿易仍增加了40%。

海利聲稱中國大陸仍透過其他管道容許北韓輸出煤礦，要求陸方「要像世界其他國家般認真看待。」

被問到若北韓將再發動另一次飛彈試射時，海利不排除美國會單方面採取強硬行動。她說：「如果發生這種情況，若再繼續故態復萌，我可以告訴你們，我們不會再只是坐著看，然後說『喔，他們又搞了一次』。」（譯者：中央社陳亦偉）1060331

(中央社)