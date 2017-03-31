李元簇追思會 冠蓋雲集

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前副總統李元簇今天上午舉行追思祝福會，冠蓋雲集，除了前副總統連戰沒有出席，蔡英文總統、副總統陳建仁及五院院長、部會首長、國民黨主席及前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統呂秀蓮都出席，負責念哀思文的前總統李登輝更不到八點就已經抵達。

八點半追思儀式開始，由陳建仁擔任覆旗官，在棺木上覆蓋國旗，會中播放李元簇生前影片，現場一片哀悽。

(中時)