周渝民長髮古裝仙氣爆表 喻虹淵放閃讚美男！

周渝民身穿全白戲服、頂飄逸長髮，俊美、飄仙氣，古裝扮相大受好評。（圖／取材自烈火如歌官方微博）

「仔仔」周渝民2013年以《回家》獲得金鐘視帝後，久未演出電視劇的他，近期忙拍古裝劇，去年參與古裝神怪劇《櫃中美人》後，新戲《烈火如歌》近日也已開拍，同時劇組公布劇照及開機照，周渝民身穿純白戲服、頂飄逸長髮，模樣俊美，連老婆喻虹淵都誇獎老公是美男，甜蜜曬恩愛羨煞眾人。

周渝民古裝飄仙氣，老婆喻虹淵忍不住甜誇老公是美男。（圖／本報系資料照片）

周渝民古裝扮相大受好評，他身穿全白戲服、頂飄逸長髮，飾演功力高強的雪衣王「銀雪」，將和大陸維吾爾族女星迪麗熱巴、男星張彬彬在戲中上演愛恨情仇，仔仔劇照散發空靈仙氣，周渝民俊美高顏值，連嬌妻喻虹淵都在臉書誇獎「是美男！好仙！跟女主角比美了～」。

周渝民的高顏值更成為討論焦點，從2001年演出《流星花園》的「花澤類」到現在是古裝劇的花美男，網友大讚「從流星花園到現在實在沒什麼改變，天然帥，什麼造型都適合！」喻虹淵更是大讚老公「有變更帥啦」，看到留言「男主角的原配最美最可愛啦」，她不忘放閃「這應該是我老公的真心話才對～哈哈」。

(中時電子報)