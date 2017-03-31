周渝民長髮古裝仙氣爆表 喻虹淵放閃讚美男！
「仔仔」周渝民2013年以《回家》獲得金鐘視帝後，久未演出電視劇的他，近期忙拍古裝劇，去年參與古裝神怪劇《櫃中美人》後，新戲《烈火如歌》近日也已開拍，同時劇組公布劇照及開機照，周渝民身穿純白戲服、頂飄逸長髮，模樣俊美，連老婆喻虹淵都誇獎老公是美男，甜蜜曬恩愛羨煞眾人。
周渝民古裝扮相大受好評，他身穿全白戲服、頂飄逸長髮，飾演功力高強的雪衣王「銀雪」，將和大陸維吾爾族女星迪麗熱巴、男星張彬彬在戲中上演愛恨情仇，仔仔劇照散發空靈仙氣，周渝民俊美高顏值，連嬌妻喻虹淵都在臉書誇獎「是美男！好仙！跟女主角比美了～」。
周渝民的高顏值更成為討論焦點，從2001年演出《流星花園》的「花澤類」到現在是古裝劇的花美男，網友大讚「從流星花園到現在實在沒什麼改變，天然帥，什麼造型都適合！」喻虹淵更是大讚老公「有變更帥啦」，看到留言「男主角的原配最美最可愛啦」，她不忘放閃「這應該是我老公的真心話才對～哈哈」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。