高鐵推廣雲林站 票價加99就有一日遊

高鐵公司因應假日疏運需求，在雲林站加開班次。(許素惠攝)

高鐵雲林站啟用後，高鐵公司推出「雲林虎尾三寶．文化資產一日遊」的一日豐富行旅遊行程，以及搭配劍湖山王子大飯店、三好國際酒店的二日自由行，前者包吃包玩加接送，只要票價加99元。

雲林站長劉和鎮指出，該公司於雲林站啟用後持續觀察旅運情況，旅客在連續假期疏運期間明顯較多，2016年7月調整列車時刻表時，公司除於各疏運期間增開班次外，並規劃於週末及疏運尖峰期間，再增開全車自由座（商務車廂除外）的臨時加班車，同時增加自由座車廂，提供雲林站旅客更多列車運能。

他表示，經觀察臨時加班車乘載率狀況後，2016年12月起再將加班車納入正式時刻表中，每週增加4班次半直達列車，提供雲林旅客更便利的旅運服務。目前雲林站平日亦維持南下、北上每小時至少各一班次之架構，以滿足基本之旅運需求，每週停靠班次達254班。

將持續觀察雲林站旅客需求及乘車品質，定期檢討列車班次規劃，以期提供旅客更充足的運能、更好的服務品質。

劉和鎮表示， 苗、彰、雲三站啟用後，高鐵公司積極推動地方旅遊，持續推出苗、彰、雲三站的旅遊產品，結合地方知名景點，盼能帶動地方旅遊熱潮，並增加三站旅運人次與地方觀光收入，與地方共創雙贏。

他說，此外，也不定期其於新站推出「逗陣藝起來 高鐵FUN週末」活動，希望透過持續舉辦的藝文饗宴，帶給旅客驚喜與感動，更將高鐵站打造成一個優雅、舒適的藝文空間，成為在地鄉親休閒、遊憩的好所在，為車站達到集客效果。

至於南港站設立，係因旅運量持續成長，鑑於台北站空間狹小，且僅有二月台、四股道，作為端點站調度運用已不敷使用，所以必須增設南港站 (三月台、六股道) ，作為北部新端點車站，供營運調整、列車調度及整備使用，提升旅客搭車服務水準及列車調度彈性。

(中時)