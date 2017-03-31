小貨車翻覆 雪隧南下內側暫封閉

國道5號雪山隧道發生小貨車翻覆，內側車道暫時封閉。（摘自高速公路局網站）

目前國5雪隧南下坪林端洞口，回堵約0.5公里。（摘自高速公路局網站）

小貨車翻覆後貨物撒落一地，為此雪隧南下封閉內側車道清理。（翻攝照片）

今天（31日）上午8時1分，國道5號雪山隧道南下22.5公里處，有一輛小貨車因自撞標示牌後翻覆，宜蘭縣消防局表示，現場無人員傷亡。

雖然小貨車已扶正，但還是有貨物撒落在車道上，目前正在清理中，高速公路局坪林行控中心表示，雪隧南下內側車道因事故暫時封閉，維持外線車道通行，因南下車多，現雪隧南下坪林端洞口回堵約0.5公里，預估上午9時許可恢復南下雙線通車。

(中時)