李元簇追思會 李登輝念哀思文送老戰友最後一程
前副總統李元簇今舉行追思會，由前總統李登輝念哀思文，全文內容如下：
李元簇前副總統家屬，國內外各界追思人士，大家早安，大家好！
今天，登輝抱著感恩與懷念的心，來參加「李元簇前副總統追思祝福會」。這些日子，登輝想起在二○一二年十月，去探望他時，聲音宏亮地對我說：「總統，我們都做到了，沒讓大家失望。」
李前副總統在擔任總統府秘書長時，登輝開始與他共事。在第八任總統任期內，請他擔任我的副手；外界常以「沒有聲音的副總統」形容，但實際上，他總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，面紅耳赤大聲爭論到底，讓既得利益者知難而退。尊稱李前副總統是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。
李前副總統雖已遠離，但他的精神值得我們傳承與學習。今後將長眠於一生打拚及熱愛的台灣。登輝雖有千萬不捨，但終歸都是主的安排。
最後，祝福大家，一切平安！
(中時)
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