漢餅非老土 百年老店李雄慶推新食藝

高雄百年糕餅老店舊振南董事長李雄慶（圖），堅持製作傳統中式糕餅，並結合設計創新元素，以打造漢餅新食藝文化為使命，再增添老店新生命力。中央社記者陳朝福高雄攝 106年3月31日

高雄百年糕餅老店舊振南董事長李雄慶（圖），堅持製作傳統中式糕餅，並結合設計創新元素，以打造漢餅新食藝文化為使命，再增添老店新生命力。中央社記者陳朝福高雄攝 106年3月31日

「漢餅不是老土」，高雄百年糕餅老店舊振南董事長李雄慶，堅持製作傳統中式糕餅，並結合設計創新元素，以打造漢餅新食藝文化為使命，再增添老店新生命力。

舊振南餅店創立於1890年（清光緒16年），有127年的歷史，是一家老字號的傳統中式糕餅漢餅店，以傳統的喜餅、綠豆椪、鳳梨酥等糕餅聞名，一直以來堅持以手工揉製最美味的中式糕點（漢餅）。

為傳統中式糕餅漢餅舊文化找尋新出路，李雄慶斥資上億元打造了一處嶄新「漢餅文化館」，這是一處體驗型的中式糕餅文化場域，設有1000多坪的烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」，開設手作漢餅的學習課程。

李雄慶表示，烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」除了讓一般民眾藉由親手製作漢餅的過程，了解漢餅的價值與配合節慶時令的喫餅文化，體驗烘焙漢餅的樂趣外，還可享用專屬的漢餅午茶套餐，享受喫餅配茶的悠閒雅趣。

「漢餅不是老土」，李雄慶也說「歐美點心可以很時尚，漢餅也可以」，過去漢餅消費者年齡層約在40歲以上，幾年來持續透過設計、加入創新文化新元素，讓傳統與時尚接軌，消費者年齡層有逐步降低，並將創新精緻化漢餅做為伴手禮。

吃蛋糕配咖啡蔚為時尚，李雄慶認為喫漢餅配茶、配咖啡，配紅酒也無不可，漢餅新食藝文化讓傳統與時尚接軌結合，百年老店不僅與誠品書店合作推促商品，連Discovery頻道也拍攝介紹新創意。

在1000多坪的烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」，百年老店在空間結合烘焙教室、手作體驗、午茶館和書塔及品牌故事館等，供民眾體驗傳統中式糕餅漢餅也能走時尚風潮，李雄慶尤其希望20多歲社會新鮮人進入職場，開始有能力購買伴手禮時，將中式糕餅漢餅列為選項之一，並重拾華人「奉餅傳情」的文化。

除了以打造漢餅新食藝文化為使命，李雄慶也將與在地學校高英工商、和春技術學院建教合作做為企業責任，與學校簽約訓練就讀的馬來西亞、越南實習生，成為烘焙教室的種子教師，配合新南向政策，要將漢餅文化推向東南亞，也要將漢餅的美味與文化推廣至世界各地。

做為百年老店的第四代掌門人，李雄慶說，舊振南是台灣第一個把百年做餅製程寫進祖訓裡的老字號。傳承百年技藝堅持以手工揉製最精緻的中式糕點，嚴選新鮮食材、不添加防腐劑，將喜悅、信任的品牌精神藉由溫暖手感紮實揉入餅皮內餡中，用心將餅藝永續傳承。

堅持「漢餅不是老土」，也堅持「歐美點心可以很時尚，漢餅也可以」，李雄慶希望將代表華人特色的傳統中式糕餅漢餅精緻手藝與文化，一代代傳承下去。1060331

(中央社)