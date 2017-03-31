巴西石油貪案 政黨首次被控應賠國庫

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巴西石油公司貪腐機制調查工作小組以「藉公職做出不當行為」，對進步黨和10名進步黨政治人士提出公共民事訴訟。

這是巴西檢察單位首次針對巴西石油公司（Petrobras）貪腐犯罪向政黨提告。聯邦法務部在22日向法院提起訴訟，今天對外公布。

巴西法務部向法院聲請強制要求被告應賠償國庫至少巴西幣23億元（約新台幣223.46億元），包括13.8億元民事罰金，4.6億元針對巴西石油公司貪腐機制給付賄款的賠償，以及不能低於4.6億元的集體名譽賠償。

據調查，進步黨（PP）在2004至2014年間，通過巴西石油公司供應部主管柯斯塔（Paulo Roberto Costa）收取建設公司Camargo Correa等多家公司的賄絡，換取合作契約。

此外，2006年至2014年3月，Odebrecht集團名下石化公司Braskem亦透過建設公司，每月支付非法金額給進步黨政治人士。

進步黨聲明強調，政黨所接獲的所有政治獻金均通過合法申報，並由選舉法院核准。重申不會容忍非法行為，相信法院將澄清所有事實。1060331

(中央社)