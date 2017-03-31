英網站介紹小籠包 浪費湯汁引網友不滿
倫敦情報誌Time Out London在臉書發布影片介紹小籠包，但卻用筷子讓小籠包爆漿，引發許多亞洲人不滿。Time Out London隨後發文道歉。
懂得吃的人都知道，小籠包的精華就在於湯汁。然而，Time Out London在28日發布的影片中，卻故意用筷子把小籠包擠破，夾著小籠包讓湯汁流掉，還教導網友也去試試爆漿的感覺，讓1500多名網友留下「憤怒」表情符號，還有很多人留下「哭泣」符號。
粉絲頁湧入數千則留言，大多來自華裔網友。網友表示，看了影片覺得很焦躁，因為「絕對不應該」把小籠包這樣子擠破。有人留言說，「亞洲人看到都在尖叫了。」
有網友說，如果要這樣吃小籠包，乾脆點一堆蒸麵皮、一盤蒸肉和一碗湯分開吃，省得師傅包小籠包這麼辛苦。還有人說，「安息吧，這些死掉的小籠包，你們死得毫無價值。」
有網友說，把小籠包擠爆，就跟吃吐司時把果醬都抹在盤子上沒兩樣。還有人說，這就像是吃炸魚薯條時，把麵衣都剝掉。
有網友直接介紹詳細的吃法，表示應該把小籠包放在湯匙裡，接住漏掉的湯汁，先輕咬一小口，讓小籠包涼一點，可以配上一點沾醋的薑絲，然後把湯匙整個塞進嘴裡。
英國廣播公司（BBC）也撰文表示，Time Out London這麼做真的是惹火一堆老饕。小籠包是亞洲非常受歡迎的食物，台灣的「鼎泰豐」甚至獲得米其林肯定。Time Out London則解釋，用筷子把小籠包擠破，是為了展現裡面美味的湯汁。
Time Out London在30日也發文，表示擠破小籠包不是正確吃法，要對所有憤怒網友致歉，並徵求對中華與亞洲美食有所了解的老饕，介紹倫敦人真正的美食及正確吃法，他們很願意學習。1060331
(中央社)
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