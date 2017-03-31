朴槿惠鋃鐺入獄 選舉女王政治生涯告終

因40年交情的閨蜜崔順實擅政被彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，今天凌晨被以涉嫌收賄等13項罪名逮捕移送首爾看守所，收押在單人牢房，從政19年的政治生涯可謂告終。

南韓聯合新聞通訊社報導，從1974年8月15日母親陸英修被旅居日本的親北韓僑民舉槍刺殺後，朴槿惠以代理第一夫人的總統長女身分展開了燦爛輝煌的政治生涯。

尤其，朴槿惠於父親朴正熙於1979年10月26日被鄉親出身的南韓中央情報部長金載圭槍殺後，經過漫長的18年蟄居生活，直到韓國深陷金融危機，才以國難當頭、不容袖手旁觀為由「挺身而出」，宣布支持大國家黨籍總統候選人李會昌，再度走入公眾視野。在她領導下，創下40戰40勝而被喻為「選舉女王」，支持率居冠。

據報導，朴槿惠女承父業，入主青瓦台成為號令韓國的總統，如果沒有媒體揭露閨蜜親信崔順實幕後弄權，朴槿惠本可在幹滿所剩無幾的任期後「功成身退」，但親信門風暴終令朴槿惠鋃鐺入獄。

1998年4月，朴槿惠在大邱市達城選區國會議員補選中當選議員，晉身首爾漢江汝矣島國會議事堂，進入政治中樞。朴槿惠共做了5任國會議員，其間經歷退黨自立門戶等波折，於2004年成長為政壇大人物。

在出動「運鈔車」賄選曝光和彈劾時任總統盧武鉉激起公憤，迫使大國家黨陷入絕境之際，朴槿惠閃亮登場收拾亂局，為日後問鼎青瓦台積累了政治資本。

朴槿惠在掌舵大國家黨的2年多時間裡，她以40戰全勝的佳績贏得大大小小的選舉，創下「逢選必勝」的不敗神話，迫使當時執政的「開放我們黨」分崩離析。

但朴槿惠在2007年總統黨內初選敗給李明博，再遇挫折。不過，朴槿惠毅然接受敗選結果給選民留下深刻印象。

在2009至2010年的世宗市修訂案爭議中，她以說話算數為由力挺原案，率眾否決時任總統李明博推動的修訂案，樹立了「講原則、信得過」的政治形象。朴槿惠於2012年贏得大選，成為韓國首位女總統，創下父女皆任總統的紀錄。

不料，2016年10月親信門事件曝光，幕後權貴專權跋扈的醜聞頻傳，朴槿惠和其親信崔順實的關係也浮上檯面，讓已執政4年的朴槿惠迅速淪為跛腳鴨。

首爾市中心每週末都舉行韓國民主抗爭以後最大規模的倒朴集會，要求朴槿惠下台的呼聲高漲，國會順應民意於去年12月9日通過彈劾總統的決議。

隨後朴槿惠幽居青瓦台，與憲法法院和獨立檢察組周旋，但未能挽回名譽。8位憲院法官於3月10日全票判處彈劾成立，當即宣布罷免總統朴槿惠。獨檢組則宣布朴槿惠是犯罪嫌疑人，將受賄案移交檢方。

朴槿惠分別於本月21日和30日，親自接受檢方訊問和法院審查，矢口否認罪名，但仍被簽發逮捕證。朴槿惠12日搬離青瓦台返回首爾三成洞私邸時揚言，真相必將大白。不過，接下來朴槿惠為「申冤」只能進行並不體面的法庭鬥爭。

今天凌晨首爾中央地方法院審理批准了檢方申請的逮捕令，將在首爾中央地方檢察廳10樓「臨時看守所」等候的朴槿惠押解移送至京畿道仁旺市的首爾看守所單人牢房。

朴槿惠面臨著漫長的法庭官司，依據韓國現行「特定犯罪加重處罰法」中的「收賄罪」規定，公職人員收賄超過1億韓元時，將被判處10年以上至無期徒刑的刑量，鋃鐺入獄的選舉女王朴槿惠，政治生涯恐將告終。1060331

(中央社)