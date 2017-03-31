億來億去攏係假，百貨購物節買氣要這樣看

新光三越台中店初夏購物節31日展開預購，化妝品滿3000送300的門檻算是歷年來少見的低門檻。(馮惠宜攝)

台中大遠百購物節促銷化妝品門檻更是降到滿2000送200。（馮惠宜攝）

真是每逢連假拼買氣！搶在清明連假來臨前，台中市各大百貨賣場如火如荼展開購物節廝殺，繼台中大遠百、廣三、中友百貨後，全台指標店台中新光三越百貨今（31日）起也開放VIP初夏購物節預購。從促銷規格看，化妝品滿3千送3百、卡友再加碼等回饋率達23％，能讓店家讓利再讓利，真相恐怕是「買氣有悲觀」。

母親節檔期一向是百貨業上半年最大檔期，台中地區23日起中友、台中大遠百和廣三都陸續展開促銷，並於活動起跑前先行展開預購，雖然業者都堅稱預購比起去年同期成長5％到10％，台中大遠百4天預購號稱創下4億元的營業額，而廣三SOGO VIP預購會5天也對外號稱業績成長近18％。

競爭店的成績單真相如何？在全台百貨店王購物節促銷方案曝光後透露了端倪；這次台中新光三越滿額贈門檻，較之歷年購物節、周年慶等大檔期，去年十月周年慶守在5千，不到半年後的購物節卻降到買3千送3百為門檻，顯見買氣預期疲弱，意即消費者平均消費會低於3千元，透過滿額贈再推高客單價。

另，新光台中店針對APP、貴賓卡友加碼，包括首4日，首四日還有新光三越聯名卡X貴賓卡滿五仟加碼再送300元新光三越商品禮券；持貴賓卡消費首二日除了化妝品滿3000送300之外，單櫃單筆滿16000元，還贈送價值1280元歌林節能立扇、滿38000贈價值1988元奇美多功能果汁機；這些針對主顧客群的促銷方案，除希望未來能透過大數據進行分眾行銷，也希望透過主顧客揪團一起買、集中消費。

(中時)