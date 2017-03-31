上海直飛巴塞隆納 5/5開航

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中國國際航空股份有限公司（國航）30日在上海舉行記者會宣布，國航5月5日起將開通上海直飛西班牙巴塞隆納的航線。每週飛3班，班期為週二、五、日。

澎湃新聞報導，巴塞隆納的相關數據顯示，2016年，轉機從巴塞隆納飛往上海的乘客超過10萬人。巴塞隆納是西班牙第2大城市和第1大工商城及港口，有「伊比利半島明珠」美譽。

報導說，新開通的上海直飛巴塞隆納航線的航班號為CA839/40，執飛機型為空中巴士A330-200，每週飛3班，班期為週二、五、日，飛行時間大約7至7.5小時。

截至目前，國航在上海的通航點已有36個，其中國際及地區15個，中國大陸境內21個。1060331

(中央社)