清明到「龜吼漁夫市集」嘗海味！百萬幸運兒就是你
春暖花開，明（4月1日）起又是清明、兒童節假期！來趟小旅遊吧！品嚐道地海鮮、看海賞美景！座落於北海岸的「龜吼漁夫市集」以物美價廉的萬里蟹聞名，週邊海景美不勝收，每逢假日遊客絡繹不絕。
為慶賀遊客人數即將突破百萬大關，市集廠商特別準備價值超過5000元的澎湃海鮮禮盒，要送給第100萬名進場的幸運民眾！農業局表示目前統計進場累積人次已逼近99萬，預計清明連假即可達標，歡迎各位民眾到龜吼漁夫市集品海鮮碰運氣，把大獎搬回家！
龜吼漁夫市集位在龜吼漁港旁邊，場內共有42家攤商，許多攤商是由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以新北特產「萬里蟹」聞名。
隨著新北市政府推廣萬里蟹品牌以來，龜吼漁夫市集人氣也跟著飆漲，已經成為北海岸的熱門觀光景點。自裝設人流計數系統以來，每月平均約有10萬名人次進場，旺季時每月更可達20萬名！
龜吼漁夫市集營運廠商「新方海產批發實業有限公司」為感謝遊客支持，特別準備本港捕獲的龍蝦、萬里蟹及赤鯮等新鮮魚獲，要送給第100萬入場的幸運兒！快趁清明連假帶全家到龜吼漁港碰運氣，嚐海鮮拿大獎！
新北市農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！
市集入口處設有景觀平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞萬里區特有的美麗海岸線，亦可驅車前往鄰近的野柳地質公園及萬里獅子公園郊遊踏青，歡迎民眾闔家光臨。
●交通方式：
1、自行開車：國道一號大華系統下，接台62線往萬里方向→左轉基金二路接台2線，尋指標可達
2、搭交通工具：基隆客運862、953、1068、T99西岸線，龜吼漁港站下。國光客運1815，翡翠灣下步行10分鐘可到。
(中時電子報)
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