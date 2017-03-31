錄取嘉中科學資優班 有3點共同特徵
嘉義市立北興國中校長張金龍表示，錄取學生國立嘉義高中科學資優班學生有3點共同特徵，從小養成閱讀習慣、常參加手做課程或活動，及有良好同儕環境。
張金龍說，共同特徵包括一、從小養成閱讀習慣，尤其廣泛閱讀科普書籍；二、喜歡動手做，常參加手做課程或活動；三、有良好同儕環境，遇到不會的問題就問同學，互相增益。
嘉中科學資優班甄試放榜，錄取的25人中，有14人來自北興國中；錄取學生家長職業包括工程師、大學教授與醫師等。
張金龍表示，考上嘉中科學班的學生張子泓，父親是建築工程師，常帶馬達、工程零件回家，張子泓從小就經常動手做，對數學有濃厚興趣。
張子泓曾獲「張進通、許世賢數學競試」銀牌獎、國際青少年數學城市盃第2名；準備科學班甄試前，常作考古題，遇到不會的題目就向同學請益。
學生林忠毅父親是國立中正大學電機系教授，家裡藏書不少，從小養成閱讀習慣，在成長過程中看不少科普書籍，對科學、物理有高度興趣。
林忠毅也是學校管樂班學生，擅長樂器是長號與鋼琴，胞兄也就讀嘉義高中，沒補習的他常拿哥哥課本看，遇有問題就問哥哥或同學。
張金龍表示，14名錄取者中唯一的女生黃聆歆，父親是耳鼻喉科醫師。黃聆歆從小就常參加發明展、少年科技營，很喜歡學校的自造中心、機關王比賽及創意發明課程。
喜歡動手做的黃聆歆，家中書籍也很多，從小養成良好閱讀習慣，加上喜歡動手做，甄試時頗有助益。黃聆歆對生物很有興趣，未來將以從醫為第一志願。1060331
(中央社)
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